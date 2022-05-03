巷仔內／蒲亭夢魘成真？加入北約呼聲看漲　席捲芬蘭瑞典

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瑞典、芬蘭加入北約為何重要，在於這象徵北約的進一步擴張，試想一下，在俄羅斯為了烏克蘭和前蘇聯的東歐國家陸續加入北約，而大感威脅和不滿時，連原本維持中立的瑞典、芬蘭竟也開始討論加入北約與否，對俄國來說無疑是雪上加霜，令其在戰略上的脅迫感更深。除了芬蘭和瑞典擁有優秀的軍事和民防實力，有利增強北約的集體防禦和總軍力以外，也能挹注它們在北極戰略的豐富能力、知識和經驗，地理上也會牽涉俄國與波羅的海諸國的資源競爭，使愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的防禦更加穩固。
說到瑞典、芬蘭也是相當有意思，在受到俄烏戰爭刺激之前，這2國雖與北約長期有合作關係，但對加入北約一事都是維持中立，原因則略有不同。芬蘭過去曾被帝俄統治，二戰期間為了避免更多領土遭蘇聯侵佔、受到蘇聯更多控制，芬蘭只得選擇成為中立國，並拒絕加入北約和華沙公約組織。1990年代蘇聯解體後，芬蘭始能自由決定外交政策，並於1995年加入歐盟。
此外，芬蘭跟俄羅斯之間，有很長的邊境連接線，約莫有1300餘公里的土地接壤，故芬蘭受到的威脅更明顯，在入北約一事須表現得更慎重，但相對而言，當區域危機加深時，面臨的緊迫性也就更大。
瑞典的部分，該國長期由社會民主黨（Social Democrat party）執政，該黨向來反對加入北約，一直將瑞典的例外主義（Exceptionalism）當成其外交和安全政策的基石。與芬蘭的處境不太一樣，瑞典沒有與俄國接壤的問題，芬蘭可說是介於瑞俄之間的緩衝區，而中立性一直是瑞典自豪的國家基因，使其在過去200多年間幾乎不曾捲入什麼衝突，就在2月中旬，瑞典現任政府還向議會宣稱，瑞典不會申請加入北約，但隨著芬蘭立場快速轉換，不情願的瑞典也不得不開始認真考慮。
根據智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）引述3月份、也就是俄烏戰爭開始後的民調顯示，多達62%的芬蘭公民支持現在加入北約，只有16%的人反對這一舉措，與2017年民調僅有21%的支持率相比，變化顯而易見；而過去10年民調支持率都徘徊於31%到37%之間的瑞典，民意支持數字也上升到近6成。
既然俄國選擇用侵犯其他國家主權的方式，試圖打破、取代1989年後的歐洲安全秩序，當前的國際政治地震，促使赫爾辛基和斯德哥爾摩當局重新考慮其安全政策，包含與北約的關係，僅僅增加國防預算、加強防禦能力已經不夠了。雖然芬蘭和瑞典也曾考慮過替代方案，並致信給歐盟成員國，提醒有關《歐洲聯盟條約》中的團結互助條款，但就領土防禦性而言，複製北約指揮結構的意義並不大，何況歐盟也不包括2個在全球軍事上舉足輕重的國家，英國和美國。
至於芬蘭或瑞典申請後最大的擔憂，不在於北約是否會接受它們，而是俄羅斯從它們遞出申請，到正式加入北約集體防禦保護之前，可能會做出什麼事。俄國已經開始侵犯他們的領空、對其政府網站發動網攻等混合式攻擊，也讓瑞典、芬蘭更擔心，這是否預示著未來的傳統侵略意圖，而且從俄烏衝突看來，入侵雖給俄國帶來嚴厲的制裁、進一步的孤立和軍事損失，但並沒有真正阻止俄羅斯入侵烏克蘭。
儘管俄國迄今因俄烏戰爭損失不少軍力，更有「莫斯科號」遭擊沉，但俄軍常規部隊的實力仍是不可輕忽，包括它部署於西部軍區的陸空部隊，在加里寧格勒（Kaliningrad）和芬蘭灣（Gulf of Finland）的波羅的海艦隊（Baltic Fleet）、導彈部隊，以科拉半島（Kola Peninsula）為主要基地的北方艦隊（Northern Fleet）等等，都給北歐國家帶來不小壓力。
為了應對任何潛在威脅，北約已表示，將在過渡期間提供安全保證，此外，身為歐盟成員國，芬蘭和瑞典理論上也適用《歐洲聯盟條約》（Treaty on European Union）第42條第7款所載的歐盟互助條款，也許比起烏克蘭，芬瑞2國在這點上是比較幸運的，能在衝突來臨前就獲得較多的保障。姑且不論上述2國最後是否會加入北約，光是入侵烏克蘭所引發的連鎖效應、對歐洲國家危機意識的觸發程度，反而推動蒲亭最反感的北約擴張，恐怕也已讓蒲亭始料未及。