全台峇厘島風民宿推薦｜秒到南洋渡假莊園！沉醉在熱帶島嶼天堂

台南 桂田酒店

圖／@murmurandread台南知名的五星級飯店桂田酒店除了可以享受高級的住宿品質、豐盛的美食佳餚外 ，飯店內還有南洋風的戶外庭園，瀑布的造景、翠綠的植栽和清澈的流水，還有富峇里島風格的涼亭，讓人宛如置身熱情的南洋地區。南洋風戶外庭園內還有一座證婚塔，如果想要在這裡舉辦浪漫的戶外婚禮也沒有問題！桂田酒店-優惠方案