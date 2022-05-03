下肢疼痛治不好？　脊髓神經刺激療法改善頑固疼痛

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中山醫學大學附設醫院神經外科主治醫師楊宗熹表示，下肢疼痛的原因有很多，且不同原因可能同時存在於同一種症狀。即使醫療人員也常認為是椎間盤突出或脊椎滑脫壓迫神經所造成，但並非全然如此，許多下肢疼痛來自於血液灌注不良造成，佔下肢疼痛病患約15%。
下肢血液循環不良 嚴重恐致截肢
楊宗熹醫師補充，下肢微循環灌注型疼痛乃因微血管病變，造成血液灌流全部或部分組塞，導致周邊組織之血流不足或完全缺血而發生缺血性病變，隨著病程發展，可能會造成跛行、下肢麻痺、下肢冰冷和缺血性疼痛，甚而下肢缺血性壞死而截肢的病例也隨之增加；這些病人通常動脈血流正常，且不易被診斷出來。
這些慢性疼痛 高劑量鴉片類藥物難止痛
至於引起慢性疼痛的原因，大多分為軀幹及四肢的各類神經性疼痛。除了常見的脊椎手術後疼痛症候群、因外傷導致複雜性局部疼痛、神經根病變及周邊神經病變等，這些疼痛遠高於一般的慢性疼痛，有時即使用高劑量的鴉片類藥物，也難以控制疼痛，且藥物副作用會使病人帶來極大的代謝負擔。
脊髓神經刺激療法 有效舒緩疼痛
我們會感覺到疼痛，乃因患部之軀幹或四肢傳遞訊號，這些訊號透過神經網路，經由脊髓傳遞至大腦，讓我們感知到疼痛。楊宗熹醫師指出，脊髓神經刺激療法（Spinal Cord Stimulation）原理是透過Gate control theory（門閥控制理論）為基礎，將電極晶片植入於脊髓腔硬脊膜上，以特定電流、頻率、和波寬去刺激脊神經；當電刺激上傳至大腦前，會通過所謂的門閥並關閉，將較慢的痛覺訊息阻隔，達到止痛的效果。
在國外已有40年使用經驗，此療法屬於安全有效的方法來恢復血流，緩解疼痛，改善病人的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53575
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