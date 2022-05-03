本土+23102　全國300例死亡個案　近7成「未完整打疫苗」

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日共新增25例中重症，於今年這一波疫情當中，已累積300例的中重症。而其中新增的7例重症中，有5例是死亡個案，都是70多歲以上長者，且沒有打過疫苗，都有慢性病，如糖尿病、中風、神經系統疾病等，且其中兩位是長期臥床的80多歲長者，死因為呼吸衰竭、敗血性休克、同時合併癲癇，或心肌梗塞等。
其中2位重症，使用莫納皮拉韋（molnupiraviru）藥物進行治療，此藥可運用於輕症、無症狀、高風險民眾，或中症可使用，羅一鈞補充，「所以並不是重症的時候才使用」，是於剛發病時使用作為後續預防。使用莫納皮拉韋多半是因患者使用鼻胃管，而此藥可製成懸浮液，可幫助需要管灌的患者服用，使輕症或無症狀預防演變成重症。
近7成死亡個案未完整接種疫苗 籲長者儘速施打
另2例重症為40多歲與70多歲女性，都有慢性病。40多歲長期使用非侵襲性呼吸器，病程中出現肺炎及呼吸窘迫，目前持續以非侵襲性呼吸器供氧，及瑞德西韋藥物治療中。
而今日5位長者死亡，都沒有接種疫苗。羅一鈞強調，在目前23例死亡個案中，有12位沒有打過疫苗，已超過一半比例（52%）；另4位只接種過一劑疫苗，佔17％；兩劑是5位，佔22％；三劑為2位，佔9％，估計起來，有一半死亡個案未接種疫苗，近七成為未完整接種，呼籲長者能盡快接種疫苗，以降低重症與死亡風險。
入境居檢天數縮短為「7+7天」
指揮中心宣布自5/9零時起，入境縮減成7+7，也就是七天居家檢疫，七天自主管理。相關規定與措施如下：
一、檢疫天數及場所：
（一）居家檢疫天數為7天，入境日為第0天，並自第8天起接續自主健康管理7天。
（二）以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成7天檢疫。
（三）同日入境之家屬/同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。
二、檢測措施：
（一）PCR檢測：於入境時(第0天)依現行措施進行PCR檢測。
（二）家用快篩試劑檢測：
1.檢疫期滿當日（第7天）執行1次快篩，另提供1支備用快篩試劑，於檢疫期間出現症狀時使用。
2.考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲之居家檢疫者，其檢疫期滿當日採檢措施以PCR檢測；另如有無法自行操作快篩之民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。
3.家用快篩試劑由各國際港埠人員於入境時發放。
指揮中心再次強調，入境檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，請民眾務必遵守檢疫期間相關事項，共同維護國內社區安全。
號召基層院所加入PCR採檢行列
指揮官陳時中表示，目前正積極邀請基層醫療院所加入提供PCR採檢服務，請有意願提供採檢服務的診所，依自我檢查表審視之後，並於5/5前，向指揮中心提出申請，或名單回報，後續將上網公告可提供相關服務的院所名單。陳時中接著說明，「醫師在整體抗疫期間已經很久了，大家都非常有經驗、非常專業。因此不用請地方衛生局進行查核，至於醫護人員相關防護裝備，及工作人員有必要時所進行的快篩，都由指揮中心提供，以保障大家安全。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53630
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