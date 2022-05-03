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糖友防疫忘回診恐增合併症風險　3招降危害

糖友防疫忘回診恐增合併症風險　3招降危害
糖友防疫忘回診恐增合併症風險　3招降危害

健康醫療網

2022-05-03 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】近期新冠肺炎（COVID-19）感染增加，且個案以無症狀或輕症者居多，但糖尿病病人仍需提高警覺，若確診新冠肺炎，病程轉變為重症或死亡的風險約是一般人的2到3倍，若合併有高血壓、心血管疾病和腎臟病之糖尿病病人，罹病後康復情況可能更差。

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糖友防疫須當心合併症　定期檢查及時防範

根據調查顯示，18歲以上的糖尿病病人約有5%會發生眼部病變、約1成合併腎臟疾病，惟有透過定期就醫及檢查，才能及時防範。

國民健康署吳昭軍署長指出，糖尿病病人的血糖控制不好，容易引起大小血管的病變，造成心血管疾病，腎臟病、視網膜病變等合併症發生，合併症的早期症狀並不明顯，卻會在不知不覺中侵害個人的健康。

糖尿病管理3要訣　降低合併症危害

新冠肺炎疫情瞬息萬變，除做好防疫工作外，在糖尿病等慢性病的管理上，國民健康署提供糖尿病管理3要訣，照著做，才能穩定控制血糖，降低合併症危害，以遠離新冠肺炎病毒，維護自我健康：

一、要定期回診及檢查：

糖尿病病人應做好個人防護定期回診就醫，並定期接受眼底視網膜及尿液微量白蛋白檢查，才能早期發現合併症，降低健康危害。

二、要做好自我管理：

維持均衡飲食原則，規律運動，按醫囑吃藥或施打胰島素等針劑藥物，配合居家監測血糖、血壓，並紀錄相關數值，以掌握身體健康狀況。

三、要做好防疫措施，正常生活：

日常生活中要勤洗手、戴口罩、維持社交距離，經醫師評估後，可接種新冠肺炎疫苗，才能降低感染風險，回歸正常生活。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53576

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