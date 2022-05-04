【試駕】3個必買Volkswagen T-Roc的理由

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現今不管尺碼大小只要掛上休旅車名號就是銷售保證，所以Volkswagen除了Golf與Tiguan外T-Roc是另一銷售王牌，因此為了讓T-Roc能在市場持續維持熱度，台灣福斯在3月導入小改T-Roc，而首批300台僅短短一個周末就銷售一空，可見小改T-Roc有著更讓人討喜的轉變，如果你錯過首批或還在猶豫的，看看以下小改T-Roc 3個非買不可的理由。
理由一 運動化、個性更鮮明的外型
雖說現今休旅車滿街跑，但對於部分消費者來說還是要挑選一款能吸引目光的車，這部分小改T-Roc透過小幅修改卻帶來明顯轉變。其中水箱護罩僅增加飾條後營造出更具有質感的樣貌，下氣壩飾板也稍微進行修改，另外亦增添霧銀飾框點綴，車尾保險桿也用紅色飾框與日行燈呼應，18吋輪圈也換成Portimao款式。330 TSI R-Line Performance車型修改幅度又更明顯，除依舊有R-Line Performance外觀套件加持外，前後保險桿也更換新樣式，水箱護罩亦加入與Golf相同的連貫式LED定位燈，日行燈則改採直立式設計。
理由二 配備、格局有感進化與充裕空間
小改T-Roc配備IQ.Light智慧燈組，330 TSI R-Line Performance車型更升級LED Matrix矩陣式頭燈。除了外觀調整修改，在車室格局與配備也進行升級，首先中控螢幕脫離儀表平台獨立出來，尺寸也加大至9.2吋並採用最新MIB 3系統，亦支援無線Apple CarPlay與Android Auto及無線充電功能，空調系統也遵循品牌數位化設計改成觸控介面。除上述配備另一讓人有感的進化則是小改T-Roc搭載主動式車道修正輔助系統及Travel Assist智慧車陣穿梭系統，使其一鍵就能啟動Level 2半自動駕駛功能。
乘坐空間部分，兩車型車室最明顯差異就是280 TSI Style Design配備Vienna運動型真皮座椅，330 TSI R-Line Performance車型則搭載Nappa Carbon碳纖維紋運動型真皮座椅。T-Roc搭載與Golf相同的MQB A1平台，雖然2,590mm軸距較Golf短，但以該級距跨界休旅來說，T-Roc已有著不俗的乘坐空間表現，而且在置物部分445～1,290公升也有比Golf更出色的空間。
理由三 CUV但卻有掀背車操控樂趣
此次試駕活動相當特別能體驗兩種車型，動力方面小改T-Roc並未替輸出進行升級，280 TSI Style Design車型也同樣搭載具有汽缸休止的1.5升渦輪引擎，具有150hp/25.5kgm輸出，但油耗則因應更嚴苛規範則從原本的16.3km/L提升至17.3km/L，330 TSI R-Line Performance 190hp/32.6kgm輸出的2.0升引擎也從12.9km/L進步到14.1km/L。
雖然不是第一次試駕T-Roc，但這次體驗依舊讓人感到驚艷，其中280 TSI Style Design車型動力雖僅150hp/25.5kgm輸出，但整體輸出調性卻是相當直接迅速，輕踩油門即能感受到稱不上強勁但卻相當充足的能量輸出，甚至加速至高速也有足夠力道推動。真正讓人驚豔則是乘坐表現，身為跨界休旅車T-Roc符合對舒適的期待，甚至坑洞過濾與制震處理表現還超乎預期，縱使配備18吋輪圈，但依舊能提供舒適的乘坐感受。而當場景來到山路懸吊卻能給予紮實的支撐性，在此特性下可以放心大膽的加快速度，精確的指向加上整體穩定性，帶來類似掀背車的樂趣。
280 TSI Style Design車型都已如此更不用說330 TSI R-Line Performance，更強大的動力輸出自然有著帶勁的加速感受，運動化懸吊與4Motion四輪驅動系統和普利司通S001輪胎，都讓過彎穩定度與循跡性有著更出色且更具樂趣的表現。不過在乘坐舒適度方面，因330 TSI R-Line Performance車型配置19吋圈胎，所以路感會較330 TSI R-Line Performance車型來得稍加明顯一些，但整體仍屬於舒適範圍內。
以上就是小改T-Roc值得購買的3個理由，你可能會問小改T-Roc價格都可以買Tiguan了，相同預算為何不買空間更大的車款。這麼說也是可以，但如果你對空間沒有太大需求抑或不常使用到，那選擇Tiguan的用意是？而T-Roc除了自用作為家中第二輛車或女性用車也相當適合。