Honda HR-V大改款登台亮相，兩車型+單一動力預計6月發表

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ALL NEW HR-V世代的設計語彙，為跨界SUV掀起開端
ALL NEW HR-V在車頭外觀上高度整合簡約風格，S+車型水箱護罩外觀造型為黑色柵欄風格，Prestige則與車身同色，同時尊榮版也新增在大型水箱護罩與前保險桿運動化飾條，融合立體式LED頭燈後形成強悍風格，並全車搭配17吋SUV專用胎，Prestige車款更升級成17吋運動化鋁合金輪圈，搭配”類COUPE”造型，使整體車款更個性化。
ALL NEW HR-V考量到全員的便利舒適，搭載Honda專利、變化多端的 ULTRA SEAT多功能變化座椅，包含彈性 U 模式（後座椅6 / 4 分離傾倒打平）、超長 L 模式（後座椅前倒 + 助手席前座後倒）、增高 T 模式（後座椅椅墊向上折疊），提供多樣的座椅模式變化，讓車室靈活度及便利性更為提昇。同時座椅使用高透氣式豪華皮質座椅及G-frame體感紓壓骨架，並致力於完全消除前方視野的盲點和壓迫感，採用全新車體結構設計思維，透過全平整儀表控台及隱藏式雨刷，更容易掌握與車道線的相對位置，進而強化消費者的安心感。
此外，全車系搭載Apple CarPlay/Android Auto的8吋觸控式音響主機，同時搭載4.2吋TFT彩色液晶儀表(附駕駛多功能資訊)、「EPB電子式駐車煞車」、「BRAKE HOLD 智慧型煞車鎖定系統」、「無線充電座(Prestige)」、Honda更是首次搭載「Hands-free感應式啟閉電動尾門附離開自動關閉功能(Prestige)」以上配備大幅增添便利、科技躍動的獨特風格，創造出獨有的「設計美學」。
全車系標配Honda SENSINGTM智慧安全輔助系統，守護消費者的安全
ALL NEW HR-V導入Honda SENSINGTM智慧安全輔助防護系統等高達29項主被動安全系統，其中LCDN前車駛離提醒系統為台灣首次導入，多功能安全配備還包含LaneWatchTM盲點監視系統(Prestige)，承襲了Honda獨創G-CON技術與ACE鋼骨結構車體先進相容工程結構，通過廣面吸收、高效率的吸收衝擊能量，造就難以匹敵的車體結構；在車體前端採用衝擊緩和的構造，善盡保護行人安全的責任，體現Honda對「提昇自我保護能力」、「減低對方車輛的傷害」、「減低對路人的傷害」的努力，實現最完整的安全防護以及全方位對人友善的安全設計理念，達到2050年「品牌車款0死亡事故」的願景。
新世代動力系統引擎，搭配SUV專用進化版變速箱，提供豐沛流暢的駕駛體驗
ALL NEW HR-V在動力編成上，以1.5L i-VTEC引擎為單一動力，最大馬力121ps/6600rpm，並強化1,500~3,000rpm扭力輸出，最大扭力達14.8 kg-m (145Nm) / 4,300rpm，並降低變速箱終傳比進而放大輪下扭力，配合EOP電動油泵提升效率，讓引擎經常發揮最大扭力輸出；新世代動力系統能符合最新六期環保，平均油耗從原本的14.5(km/l)提升為17.0(km/l)，提供駕駛豐沛且流暢的駕駛體驗及節能油耗。
ALL NEW HR-V與金鐘視帝吳慷仁一同突破自我、勇敢追夢
ALL NEW HR-V在全新大改款下，邀請金鐘視帝得主吳慷仁擔任全新車款代言人。吳慷仁自入行演藝圈以來即勇於嘗試任何的劇本與角色，並總是當最努力的那一個。即便已經獲獎無數，演技得到觀眾肯定，仍積極找出各種最好詮釋出該角色的演出方式，不斷突破自我極限，演出新高度。這樣的堅持不懈的職人精神，如同Honda創辦人本田宗一郎勇於突破自我、嘗試各種的可能性並勇敢追夢，進而研發出全新級距的HR-V，將SUV的強悍元素、COUPE的跑格設計語彙及MPV的機能特性，融合創造出全新世代的ALL NEW HR-V，本次以更前衛的美學設計，搭載全新進化的Honda SENSING智慧安全主動防護系統，並延續Honda引以為傲的MM思想跨級距空間，期盼以「CROSSOVER」全新世代之姿，再度席捲市場。