▲ 單一動力雙車型！Honda 全新 HR-V 預售起跑！正式售價 6 月中公布

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全新 HR-V 車款代言人金鐘視帝得主吳慷仁（左一）與 Honda Taiwan 社長高岡篤史（左二）共同合影。

× 全新 HR-V 車款代言人金鐘視帝得主吳慷仁（左一）與 Honda Taiwan 社長高岡篤史（左二）共同合影。

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新世代 HR-V 導入 Honda SENSING 智慧安全輔助防護系統等高達 29 項主被動安全系統，其中 LCDN 前車駛離提醒系統為台灣首次導入，多功能安全配備還包含 LaneWatch 盲點監視系統(Prestige)，承襲了 Honda 獨創 G-CON 技術與 ACE 鋼骨結構車體先進相容工程結構，通過廣面吸收、高效率的吸收衝擊能量；車體前端採用衝擊緩和的構造，善盡保護行人安全的責任，達到 2050 年「品牌車款 0 死亡事故」的願景。





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