▲ 單一動力雙車型！Honda 全新 HR-V 預售起跑！正式售價 6 月中公布

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新世代 HR-V 在車頭外觀上整合簡約風格，S+ 車型水箱護罩外觀造型為黑色柵欄風格，Prestige 則與車身同色，同時尊榮版也新增在大型水箱護罩與前保險桿運動化飾條，融合立體式 LED 頭燈，並全車搭配 17 吋 SUV 專用胎，Prestige 車款更升級成 17 吋運動化鋁合金輪圈。
考量到全員的便利舒適，新世代 HR-V 搭載 Honda 專利、變化多端的 ULTRA SEAT 多功能變化座椅，包含彈性 U 模式（後座椅6 / 4 分離傾倒打平）、超長 L 模式（後座椅前倒 + 助手席前座後倒）、增高 T 模式（後座椅椅墊向上折疊），提供多樣的座椅模式變化。同時座椅使用高透氣式豪華皮質座椅及 G-frame 體感紓壓骨架，致力消除前方視野的盲點和壓迫感，採用全新車體結構設計思維，透過全平整儀表控台及隱藏式雨刷，更容易掌握與車道線的相對位置。
全車系搭載 Apple CarPlay/Android Auto 的 8 吋觸控式音響主機，同時搭載 4.2 吋 TFT 彩色液晶儀表(附駕駛多功能資訊)、「EPB 電子式駐車煞車」、「BRAKE HOLD 智慧型煞車鎖定系統」、「無線充電座(Prestige)」，更首次搭載「Hands-free感應式啟閉電動尾門附離開自動關閉功能(Prestige)」。
標配 Honda SENSING 智慧安全輔助系統
新世代 HR-V 導入 Honda SENSING 智慧安全輔助防護系統等高達 29 項主被動安全系統，其中 LCDN 前車駛離提醒系統為台灣首次導入，多功能安全配備還包含 LaneWatch 盲點監視系統(Prestige)，承襲了 Honda 獨創 G-CON 技術與 ACE 鋼骨結構車體先進相容工程結構，通過廣面吸收、高效率的吸收衝擊能量；車體前端採用衝擊緩和的構造，善盡保護行人安全的責任，達到 2050 年「品牌車款 0 死亡事故」的願景。
動力編成上以 1.5L i-VTEC 引擎為單一動力，最大馬力 121ps/6600rpm，並強化1,500~3,000rpm扭力輸出，最大扭力達14.8 kg-m (145Nm) / 4,300rpm，並降低變速箱終傳比進而放大輪下扭力，配合EOP電動油泵提升效率；新世代動力系統能符合最新六期環保，平均油耗從原本的14.5(km/l)提升為17.0(km/l)。
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