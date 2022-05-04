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KYMCO VJR 125 4V/TCS 全新進化登場！導入 TCS 系統添增安全性

▲ KYMCO VJR 125 4V/TCS 全新進化登場！導入 TCS 系統添增安全性
▲ KYMCO VJR 125 4V/TCS 全新進化登場！導入 TCS 系統添增安全性

2GameSome - 有車賞

2022-05-04 18:55:00

KYMCO 於今日（5月4日）推出全新進化版本 VJR 125 4V/TCS 版本，嶄新進化的電競設計概念外表下，搭載強悍 4V 戰隼引擎，並配備 TCS（Traction Control System）循跡控制系統，有效提升主動安全規格，期望成為年輕首購族的最安全首選。VJR 125 4V 建議售價新台幣 82,000 元，VJR 125 /TCS 建議售價 91,000 元（以上售價皆不含牌險）。

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光陽集團執行長柯俊斌指出，今日推出「最安全性能輕跑」VJR 125 4V/TCS 是業界唯一配備重機級安全系統的125白牌速克達，不僅符合年輕人追求的速度與搶眼外型，家長在意的安全與穩定性也同時兼顧。
光陽集團執行長柯俊斌指出，今日推出「最安全性能輕跑」VJR 125 4V/TCS 是業界唯一配備重機級安全系統的125白牌速克達，不僅符合年輕人追求的速度與搶眼外型，家長在意的安全與穩定性也同時兼顧。
重機等級循跡控制系統  搭載戰隼動力規格

問世迄今超過 40 萬車主的肯定，VJR 不僅優異的性能與操控力是男性的最愛，其低座高、短軸距，輕巧靈活好操控的特質，也深獲女性車主的芳心。全新進化的 VJR 125 4V/TCS 提供更強悍的性能表現同時，更具備高標準主動防護安全規格。此次進化重點為搭載 TCS 循跡控制系統，透過輪速差異的偵測動作，可判定車輛是否打滑，若確認車輪打滑，會立刻經由 ECU 系統控制主動降低引擎動力輸出，大幅減少意外發生機率。

KYMCO 首度將 TCS 系統引進 125 白牌速克達，將最安全的規格導入低排氣量市場。VJR 125 TCS 車型結合 TCS 與ABS兩大主動/被動安全科技，與前後碟煞系統相同 180mm 碟盤規格，對應台灣多雨的天候環境，當騎士騎經溼滑路況、路面標線等低摩擦係數路面時，都可發揮最佳穩定效應。

擁有高達 10.8PS 最大馬力輸出的 4V 戰隼引擎，更是 VJR 125 4V/TCS 車型領先同級最大優勢，0~100 公尺加速僅需8.51秒的加速力道，透過高強度剛性車架、SSC（Sports Steady Comfortable）水平懸吊系統與複筒式強化後雙避震器的支撐，將動力更有效傳遞至路面，兼具運動性、穩定性與舒適度。

電競概念打造前衛造型   實用配備呈現極佳用車體驗

VJR 125 4V/TCS 亦導入嶄新設計理念，將輕、電、勁三大元素完美融入，外觀意象採用電競元素的塊面架構，搭配大曲面與漸消線。全車 LED 燈具，將電競炫彩光雕應用於 LED 定位燈與方向燈的設計，並將 LED 投射式頭燈下潛至前斜板的位置，針對前斜板採用 V 型流線設計，明確傳遞 VJR 家族於同級中的「VICTORY」勝利者意象。VJR 125 4V/TCS 此次更進化採用飛掠式尾翼，搭配 LED 導光條尾燈，不僅呼應車頭造型，更將車身線條與尾翼結合隱形戰機造型概念。

VJR 125 4V/TCS 首次搭載升級 4.5 吋 LCD 儀表板，並配備了 5V2A 防水 USB 充電座，具有防水/短路偵測/低電壓斷電/蜂鳴器/警示燈顯示等功能；再搭配跑車舒適握把、舒適防滑坐墊、可拆式防跳脫掛鉤、隱藏式飛旋踏板、20.6L 超大置物空間等特色。

即日起至 6 月 30 日止購車即享優惠 

為感謝多年來消費者對於 VJR 家族的熱烈支持、超過 40 萬的車主肯定，即日起購買 VJR 125 4V/TCS 即享 $5,000 元購車金（或 36 期 0 利率）二擇一的優惠方案，分期購車再送專屬百萬護「駕」保障。新車上市更限時加贈黑準磁浮手機架（VJR 聯名版/市價 $2,190 元）。早鳥優惠只到 6 月 30 日止。（以上詳細活動資訊請洽KYMCO官網）

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