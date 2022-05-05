《藍調時光》男星逃死劫「不混黑道了」 卻被馬東石攪局
南韓電影《犯罪都市2》馬東石再以「怪物刑警」重磅回歸，他此次再合作近期於《我們的藍調時光》中感動觀眾的朴志煥，片中朴志煥決定金盆洗手，卻被馬東石「搞破壞」，互動未演先引起討論。
朴志煥近日在韓劇《我們的藍調時光》中，飾演衝動老爸「印權」一角，許多觀眾都為他真誠動人的演技落淚。他曾在《犯罪都市》中以黑道老大「張夷帥」的角色令觀眾印象深刻，對於這次參演續作，他表示壓力就是幸福來源，「《犯罪都市》讓我獲得觀眾的喜愛，讓大眾認識了我，覺得要更努力才行，因此拍攝《犯罪都市2》時覺得很幸福，常和導演、演員們一起討論該如何展現更新穎的部分。拍攝時非常歡樂，很期待能快點與觀眾們見面！」
《犯罪都市2》中，朴志煥飾演的「張夷帥」在逃過死劫後，決定金盆洗手不當黑道老大，沒想到卻又遇上馬東石來「攪局」，兩人將再次展現超有默契的互動。朴志煥形容馬東石的即興演出彷彿一名「流麗的舞者」，他說：「我在電影中主要都和馬東石前輩對戲，和前輩對戲時，只要依照我自己角色的個性配合他就好。他就像是名『流麗的舞者』，無法預測他下個動作，只要一起樂在其中就對了！」
身為《犯罪都市》系列企劃人的馬東石，為了該作事必躬親，從籌備劇本階段就參與其中，只為帶給觀眾更耳目一新的觀影體驗，馬東石表示：「我認為續作不能和前作太像，雖然有許多反轉空間，但《犯罪都市》的基礎就是寫實，所以我們調查了很多過去的案件，也從許多刑警那獲得一些素材，將案件內容融入電影中。我們目前也還在籌備後續系列作，希望能帶給大家新鮮感！」 《犯罪都市2》5月20日在台上映。