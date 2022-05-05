限量15台、拆空重新打造，Brabus 45周年瘋狂之作900 Crawler亮相！

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Brabus一向以重新打造重度升級之Mercedes-Benz車款聞名，但大多還是會維持與原來車型相差不遠的樣貌，頂多就是外加寬體套件或空力套件，但這回Brabus可說是失心瘋了，推出了可以說是其有史以來最瘋狂的車款。
Brabus 900 Crawler基本上就是把一輛G63全部拆空，僅剩基本底盤結構，換上碳纖維/凱夫勒複合材質製成的外露式車身，以及紅色烤漆鋼管結構、碳纖維車頂、碳纖維引擎蓋，再配上車頂LED探照燈與擾流尾翼，懸吊系統也經過重新改裝，裝上了Brabus新開發的高低、軟硬可調避震系統，可提供達160mm彈簧行程，車底離地高度加高到驚人的53cm，輪胎尺寸為40 x 13.50 R 20，搭配Brabus Monoblock HD鍛造鋁圈，並配有鋁合金車底護板。
而這輛瘋狂之作，動力系統來自Brabus Rocket 900之雙渦輪增壓 V8引擎，最大馬力可達900PS，最大扭力則為1,250Nm，搭配恆時四輪傳動系統與九速手自排變速系統，推動達2,065kg之車重，由靜止加速到100km/h只需要3.4秒，但由於配置重型越野胎，以及座艙外露式設計，極速以電子限制於160km/h。
座艙中，印入眼簾的四張鮮紅色賽車座椅配上四點式安全帶，採用與Brabus快艇上座椅相同的Silvertex材質包覆，該材質具有強大地抗陽光、防塵、防塵效果，中控台上僅保留數位儀錶板與中央多功能資訊螢幕，另在副駕駛前方新增沙漠拉力賽專用的GPS衛星導航系統，並且還配車內乘客專用通訊系統，G-Class最具特色的前、中、後三具差速器鎖定鈕則是移到了獨立設計的碳纖維中央鞍座上。
將僅限量生產15台的Brabus 900 Crawler，基本建議售價為74.9萬歐元〈折合新台幣約2,338萬〉，若訂購該車，原廠還會附贈四個碳纖維安全帽；Brabus預計在2022年底前交付首批五輛900 Crawler，後續則會分別在2023年與2024年各交付五輛。