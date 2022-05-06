暢快駕馭貼地飛行，Porsche 718 Boxter T試駕

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現在除了商車外要找到手排車款已相當不易，更別說還要是跑車又要敞篷又要手排根本是市場中的稀有動物，因此過去試駕Mazda MX-5時便感嘆這樣的車款就只因時代的洪流逐漸淪為少數，所以當Porsche發表718 T車系時便對車廠的決定感到欣慰，畢竟會直接考慮買手排車款的人絕對不多，何況還有換檔更具效率的PDK變速箱在支撐著”性能”這塊神主牌，718 T車系絕對是Porsche送給想感受純粹駕馭感愛好者的一份大禮。
這次試駕的718 Boxter T在外觀上除了車側彩貼及車尾的”T”字樣可直接辨識其獨特身分外，其實整體與標準的Boxter車型相比並無太大區別，不過試駕車選配有Sport Design外觀套件使得保桿造型變得更為狂放，側裙也採用與車身同色讓調性更顯一致，尤其在Porsche Taiwan刻意的黑化配色下，原本20吋Carrera S輪圈也額外選了消光黑色系，軟篷與卡鉗同樣採黑色為基底，車燈組亦以燻黑樣式讓整體黑的徹底，僅剩後視鏡外蓋與車側彩貼以深銀色凸顯出些許不同，我想原廠會以此方式詮釋意味著不必過多的繁文縟節來搶走Boxter T的操駕本質。
內裝鋪陳基本上與標準車型無太大差距，不過為了強化操駕的戰鬥感，車門把手已改為類似GT3 RS的尼龍拉帶款式，雖然視覺上樸素了點，但這種延續賽車傳統的儀式感才是愛車人所追求的，另外副駕駛座下方還選配有一組滅火器，即便對整體輕量化並無實質幫助，不過在進出車艙時能感受十足的熱血氛圍也已足矣，若真的想讓車艙更接近賽車的即視感，中控台的PCM保時捷通訊管理系統是可以省略拿掉的一部份，不過試駕車依舊保留了這套系統並為其添購Apple CarPlay功能、BOSE音響系統及原廠導航功能，不過最重點還是在於中央鞍座上的6速手排排檔桿與腳踩的離合器踏板才是Boxter T的精隨所在。
718 Boxter T是以入門車型所衍生而來的新物種，同樣是搭載可輸出300匹馬力的2.0升水平對臥4缸渦輪引擎，不過搭配的不是熟悉的PDK變速箱，而是讓駕駛能更直接與引擎溝通的6速手排系統，這組排檔桿的檔位切換行程短且扎實，在檔與檔的變換之間能感受到清晰的手感回饋，只不過離合器的釋放接合點相當侷限，一不小心錯過就易於產生頓挫感，容錯度比起先前試駕的Mazda MX-5來的更小，但也就是這種難以馴服的個性讓人更想要進一步的挑戰它。
雖說動力是該車系的入門等級，但300匹的馬力輸出也非等閒之輩，尤其在推動僅不到1.4噸的車重下，0-100 km/h僅5.1秒的加速衝刺依舊能讓你血脈沸騰，但比起更高階的大排量6缸自然進氣引擎，這具2.0升渦輪引擎在低轉時的扭力輸出反應較慢，尤其在低速出彎加速時最為明顯，迫使你不得不降檔來換取高轉速的扭力延伸，否則必須靠跟指補油來彌補掉轉動力銜接上的問題。
不過Boxter最令人津津樂道的還是那宛如軌道車的貼地飛行感受，在短軸距與低重心的優勢下讓它在進、出彎擁有極為刁鑽的身手，尤其標配有PASM主動式運動化懸吊及降低2公分的車高設定下，即便已知在車速不慢的狀態入彎，車子依舊以極為受控的方式貼著標線順勢而出，並沒有些許掙扎與遲疑，同時在PTV扭力分導系統與機械式後軸差速器的幫助下，出彎用力補油也不必擔心車尾會有不穩定的動態反應，也由於在這些電子系統的輔助下第一次開Porsche的手排車也能在山路上玩得如此盡興，我想這樣優異的性能也是許多追求操駕樂趣的玩家捨棄更高階的911選擇Boxter的主要原因。
| Porsche 718 Boxter T 規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4,379/1,801/1,281
| 軸距(mm)
| 2,475
| 車重(kg)
| 1,335
| 引擎型式
| 水平對臥四缸渦輪汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1,988
| 最大馬力(PS/rpm)
| 300 / 6,500
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 38.7 / 1,950-4,500
| 變速系統
| 6速手排
| 傳動型式
| 後輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣+防傾桿
| 後懸吊
| 麥花臣+防傾桿
| 輪胎尺寸
| 265/35 ZR20
| 平均油耗
| 12.2 km/l
| 售價
| 353萬起