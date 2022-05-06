特企／百富首創「過桶工藝」全新力作　限量上市

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歷經百年傳承，在傳統製酒工藝的基礎上，百富酒廠持續突破、追求創新。1980年代，首席調酒師大衛史都華為了創作風味層次更豐厚、獨特的威士忌，在酒窖進行長時間反覆實驗，最終發明使用兩種橡木桶換桶熟成的技術，透過將威士忌置於傳統橡木桶中熟成數年後，再移置另一種橡木桶中進行過桶二次熟成，此「過桶工藝」成功為酒液帶來豐富層次及細膩滑順口感，不僅讓百富過桶系列威士忌廣受歡迎，更開拓威士忌產業的風味疆域，帶來劃時代影響。
首度使用法國皮諾甜酒桶「百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌」正式登台
今年，百富過桶系列正式迎來最新力作「百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌」，是百富首次使用來自法國皮諾甜酒桶過桶，威士忌先在傳統橡木桶中陳年至少16年後，再以皮諾甜酒桶過桶數月，進行二次熟成。百富16年法國皮諾甜酒桶，以經典蜂蜜風味為基調，綴以清甜花果如蜜柚、天竺葵花香、細緻蜜餞及嫩薑香氣，尾韻清爽順口，齒頰留香、非常令人著迷。
「百富16年法國皮諾甜酒桶」靈感源於百富美國品牌大使的一趟歐洲之旅，因在旅途中嘗試了來自法國干邑區的開胃酒對之難以忘懷，便向百富首席調酒師大衛史都華提議使用皮諾甜酒桶來過桶。大衛史都華表示：「當我得知皮諾酒桶（Pineau Cask）時，我立刻對它的風味印象深刻，很想看看這些橡木桶會給百富帶來什麼不同。」在爾後的八年裡，大衛史都華和百富團隊致力於尋找出最優質的橡木桶，在不懈追求與試驗後，終於實現理想中的過桶風味，於2022年正式推出過桶系列全新生力軍-百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌。
百富過桶系列 以過桶工藝為標誌性蜂蜜基調碰撞出多元層次風味
百富過桶系列單一麥芽威士忌，皆運用「過桶工藝」讓系列酒款在百富經典的蜂蜜風味基調之上，又各自擁有獨特風格。百富過桶系列深受消費大眾喜愛，其系列包括：百富最具代表性的「百富12年雙桶DoubleWood單一麥芽威士忌」，酒液置於西班牙Oloroso雪莉桶進行二次熟陳，為其帶來香甜水果、Oloroso雪莉酒的細緻風味；由首席調酒師大衛史都華精心挑選的加勒比海蘭姆酒進行過桶的「百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌」，為酒液增添熱帶水果及太妃糖香氣，展現滿滿熱帶風情。「百富21年波特桶PortWood單一麥芽威士忌」則是以葡萄牙波特桶進行過桶，創造出成熟葡萄乾、蜂蜜與香料的細膩香氣，口感猶如奶油絲綢般，也是首席調酒師大衛史都華最引以為傲的代表作。
百富過桶系列臻於完美，各款威士忌皆蘊含百年傳承的傳統製酒技藝、一心一藝的匠人精神，並藉由過桶工藝綻放獨特魅力，四款極致之作，只為帶給品飲者更具層次的極致風味，敬邀您細細品嘗。2022年新品「百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌」建議售價為新台幣3,800元，主要於全台特約菸酒專賣店販售，若欲了解更多資訊，請洽詢全台私藏酒窖。
更多百富過桶系列資訊，請參考：https://tw.thebalvenie.com/our-whisky-range/core-range
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