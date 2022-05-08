疲倦、骨頭痛，小心4症狀恐是「急性血癌」上身

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急性骨髓性白血病症狀、致病關鍵
- 臉色蒼白疲倦
- 不明原因發燒
- 未碰撞卻有瘀青出血
- 骨骼疼痛
中華民國血液病學會秘書長、台大醫院血液腫瘤科醫師侯信安指出，急性骨髓性白血病的致病因素，是因患者骨髓內未成熟的芽細胞大量增生，遍布在血液及骨髓中，同時取代正常血球，可能導致這些現象：
- 紅血球不足：會導致臉色蒼白、氣喘如牛。
- 白血球不足：易感染發燒。
- 異常血球大量增生於骨髓：會造成骨髓膨脹、關節疼痛。
- 血小板不足：凝血功能變差，患者可能有異常流鼻血、牙齦出血、拔牙後血流不止，或是不明原因多處瘀青。女性患者則會出現經血量突然大增，或是經期拉長。
新藥突破半年化療存活期，病患耐受性更高
侯信安指出，因病情惡化快速，若是延遲就醫，恐引起嚴重感染或大量出血等併發症，少數患者可能因此一送醫就住進重症加護病房。所幸可透過感染控制，同時進行急性骨髓性白血病的治療，以控制病情。因此及早診斷，把握治療黃金期，可降低疾病對身體的衝擊。
很多人一聽到急性骨髓性白血病就聯想到致命血癌，與過去治療效果不理想有關。侯信安說，過去治療武器僅有化學治療與幹細胞移植，病患存活狀況並不理想。尤其年長者或有共病症的體弱病患，難以承受標準化療，存活期不到半年。
近幾年已有多款創新標靶藥物登台，針對部分不同基因變異有相對應藥物，可延長存活期，並提升治癒機會。對年長或共病患者療效好、副作用少、耐受性高，存活期從3個月延長到12個月。年輕患者透過精準治療，可強化治療深度，讓骨髓移植效果更佳，大幅提昇痊癒機會。侯信安也鼓勵大眾，若有能力可積極參與骨髓捐贈，勇於救人、幫助他人延續生命。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：出血不止、常疲倦⋯4大症狀當心是「急性血癌」惡化快
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53604
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