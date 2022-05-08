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疲倦、骨頭痛，小心4症狀恐是「急性血癌」上身

疲倦、骨頭痛，小心4症狀恐是「急性血癌」上身
疲倦、骨頭痛，小心4症狀恐是「急性血癌」上身

健康醫療網

2022-05-08 10:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】29歲林先生幾年前在澳洲打工度假期間，因腳趾關節腫痛，後又持續疲憊、高燒不退，在女友堅持之下送醫，確診急性骨髓性白血病，如今已在骨髓配對成功下狀況穩定。醫師提醒，若出現無碰撞卻常有瘀青、月經量大增或過久、牙齦出血不止、發燒感冒遲未痊癒等症狀，當心是罹患急性骨髓性白血病。

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急性骨髓性白血病是成人最常見的急性血癌，發作快、病情凶猛嚴重，逾半數都在60歲以上，治療相對困難；且據衛生福利部最新癌症登記報告，台灣每年新增約850位患者。中華民國血液病學會理事長周文堅提醒，急性骨髓性白血病的症狀不具特異性，卻惡化快速，若延遲治療恐有生命危險。

急性骨髓性白血病症狀、致病關鍵

  • 臉色蒼白疲倦
  • 不明原因發燒
  • 未碰撞卻有瘀青出血
  • 骨骼疼痛
周文堅表示，民眾若出現以上4大症狀，應儘速尋求醫療，雖然大部分的情況是良性疾病，但是血液癌症也是鑑別診斷之一。一旦確診，應把握治療黃金期積極治療。

中華民國血液病學會秘書長、台大醫院血液腫瘤科醫師侯信安指出，急性骨髓性白血病的致病因素，是因患者骨髓內未成熟的芽細胞大量增生，遍布在血液及骨髓中，同時取代正常血球，可能導致這些現象：

  • 紅血球不足：會導致臉色蒼白、氣喘如牛。
  • 白血球不足：易感染發燒。
  • 異常血球大量增生於骨髓：會造成骨髓膨脹、關節疼痛。
  • 血小板不足：凝血功能變差，患者可能有異常流鼻血、牙齦出血、拔牙後血流不止，或是不明原因多處瘀青。女性患者則會出現經血量突然大增，或是經期拉長。
臨床觀察，部分患者因長時間發燒、疲倦，以為感冒遲遲未癒；也有患者牙齦持續出血，以為罹患牙周病，找牙醫檢查，牙口卻很健康；或出現血尿以為是結石。侯信安表示，上述患者通常透過血液檢查發現血球異常，再進一步進行骨髓檢查而確診。

新藥突破半年化療存活期，病患耐受性更高

侯信安指出，因病情惡化快速，若是延遲就醫，恐引起嚴重感染或大量出血等併發症，少數患者可能因此一送醫就住進重症加護病房。所幸可透過感染控制，同時進行急性骨髓性白血病的治療，以控制病情。因此及早診斷，把握治療黃金期，可降低疾病對身體的衝擊。

很多人一聽到急性骨髓性白血病就聯想到致命血癌，與過去治療效果不理想有關。侯信安說，過去治療武器僅有化學治療與幹細胞移植，病患存活狀況並不理想。尤其年長者或有共病症的體弱病患，難以承受標準化療，存活期不到半年。

近幾年已有多款創新標靶藥物登台，針對部分不同基因變異有相對應藥物，可延長存活期，並提升治癒機會。對年長或共病患者療效好、副作用少、耐受性高，存活期從3個月延長到12個月。年輕患者透過精準治療，可強化治療深度，讓骨髓移植效果更佳，大幅提昇痊癒機會。侯信安也鼓勵大眾，若有能力可積極參與骨髓捐贈，勇於救人、幫助他人延續生命。

原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：出血不止、常疲倦⋯4大症狀當心是「急性血癌」惡化快



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53604

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