企甲／台中FUTURO賞銘傳開季4連敗　擠下台電當老二

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FUTURO前鋒朱恩樂提到，跟吳俊青在國家隊就有合作經驗，但次數也不算多，開季頭兩場全隊搭配感覺確實不算順，不過有漸入佳境的情況。
在110學年度大專足球聯賽拿下亞軍的銘傳，是自2020年後，再度重返台甲聯賽，也是本季唯一以單一大學隊為主體的參賽隊伍，與台電是聯賽唯二沒有洋將的隊伍。
銘傳憑藉年輕力壯優勢，對FUTURO施以嚴密防守，但仍製造不少進攻機會，朱恩樂就說：「他們全場都會壓迫，體能也很好，其實這場也有機會（進球）的，相信他們會越來越好。」
吳俊青指出，大學隊球員在被壓迫的狀態下，選擇跟判斷的時間比較少就容易失誤，「因此我們面對他們會用壓迫的方式，因為那也是我們的優勢之一。」
朱恩樂是替FUTURO首度得分的功臣，比賽第29分鐘，班吉帶球闖入禁區，面對3名防守者左傳給朱恩樂破門，也是朱恩樂本季第一次進球。
「我一直很專注在比賽上，因為我之前上場時間都較少，所以很好的機會有把握住。」朱恩樂在進球後，原本有機會還給班吉人情，一次絕佳助攻讓班吉射進，但兩人還沒擊到掌就看到裁判示意越位，也讓他直呼可惜。
帶著1球領先的FUTURO，下半場又取得兩次進球，第57分鐘橫山翔平球門前接應梁孟昕吊中球，頭頂球打中橫柱，球又彈回腳下，再一次補射入網。
FUTURO第三顆進球，由班吉貢獻，整場多次射門都未能得手，終於在第72分鐘門前起腳，雖被銘傳門將孟凡宇第一時間擋下，班吉隨即再補一腳，終於進球也開心在場邊擺出慶祝手勢。
本場FUTURO攻進3球，第69分鐘的進球，是由成田光希射門，打在銘傳謝朋龍身上再彈進球門，要記銘傳烏龍球。
作為國家隊隊長，幫助台鋼連霸的功臣，這是吳俊青轉隊後第4場聯賽，他指出，其實目前全隊不算全員到齊，因為有人確診，加上陣容算大幅變動，「我以前剛進台鋼也是需要一點適應期。」
吳俊青認為，FUTURO的優勢在於，隊形可以實施很多不同戰術，「其實我們在嘗試很多不一樣的踢法，包括高壓迫跟短傳等，我們優勢就是可以有很多不同打法，就看教練整合時，面對對手要用什麼樣的方式。」
由於台電本週賽程輪空，加上7日台鋼贏球，先是把台電擠到排行榜第二，而此戰FUTURO獲勝後，積分8分也超越7分的台電，取代其第二的席次。