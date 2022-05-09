▲ 化阻力為助力！Range Rover Evoque Bronze Collection 竟如此吸睛？

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面對著當前各種原物料短缺的窘境，Land Rover 也期望能延續 Range Rover Evoque 的銷售力道，特別針對其 2023 年式車型中，以此次試駕主角的 Bronze Collection 車型取代原本的 P250 SE 版本，而原先入門的 P200 R-Dynamic S 與頂規的 P250 R-Dynamic SE 則維持不變。
身價 235 萬的 Bronze Collection 車型擁有與 P250 R-Dynamic SE 相同的動力規格，且外觀為了符合其車名之意，加諸了銅色套件的點綴，在車頂兩側、尾翼、前葉子板上的徽飾等清楚展現，再搭配上專屬的 20 吋緞光深灰色輪圈，與在其他車型僅是選配、但在 Bronze Collection 車型上是標配的全景式玻璃天窗與黑色外觀套件，更清楚彰顯獨到身份，且以其命名方式而論，極有可能 Bronze Collection 車型會是「季節款式」，意即著未來不再推出。
內裝方面與頂級車款 P250 R-Dynamic SE 相當近似，同樣配備了打孔皮革方向盤與換檔撥片，但取消了電動調整功能，Apple CarPlay 與 Android Auto 取消了無線連接等級，但未來可以靠線上更新升級，不過試駕車款與一般市售車型稍有差異，多選了皮革內裝套件、溫莎皮革座椅、前座 14 向電動調整含駕駛座記憶功能、小尺吋備胎與後座下車來車警示系統，可惜的是這些加選的套件都不提供消費者選擇，也就是僅供媒體拍攝參考，但消費者都選不到…
當然，Bronze Collection 車型內裝還是有些專屬配備，像是天然灰蠟木飾板與發光式前車門鍍鉻門檻踏板含後行李廂金屬門檻（這兩個配備其他車型需選配），但相信較吸引人的，應該還是上述那些不可選配的豪華舒適套件為重。
但無論如何，就算你搞不清楚在 Bronze Collection 車型上有哪些是標配、哪些是選配、哪些是不能選的選配（？），坐在座艙內，那 Range Rover Evoque 獨具的豪華氛圍放眼同級仍難有對手，就像氣質出眾的美女般，或許其他中等美女可透過裝扮展現近似的美艷光采，但那舉手投足的氣質無法同場比擬。Bronze Collection 透過以簡馭繁的設計語彙，完美的整合當前時興的數位科技，結合品牌傳統與最新技術，雖然儀表板因晶片危機不再是 12.3 吋規格，也少了 360 度立體環景顯示與 ClearSight 對地視野與水深偵測等數位科技，但就憑其優異的用料選材與緊湊的車身尺碼，應該仍能滿足其所鎖定的多數買家用車需求。
導入輕油電系統的 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，除了優勢之一的怠速熄火系統啟動時大幅減少引擎震動以外，那輕快提速的加速反應，縱使有著四輪驅動系統的拖動，都不減其讓人滿意的加速力，但可惜的是低速時此具 9 速 ZF 變速箱的切換邏輯稍為遲緩且換檔略有震動，且怠速時引擎也會發出不規格的震動，若能改善這兩個美中不足之處，相信整體的駕馭感受，會更符合 Bronze Collection 車型甚至 Range Rover Evoque 整個車系所給予人的時尚風雅感。
不到 4.4 米的車身尺碼中，Bronze Collection 車型給予了與過往體驗 Range Rover Evoque 車系時相同的靈活度與駕馭樂趣，且極為優異的隔音表現與行路質感，確實對得起其高對手一小截的售價定位。但享受此越級表現的隔音、撫洞能力之際，是得犧牲掉些許後座乘坐空間與後廂置物容積，對於一般家庭而言確實較為吃力，但對於其所鎖定的族群而言，身為頂客族的自己使用起來倒是相當輕鬆寫意且滿意。
雖然同樣受到缺料等因素影響，但 Land Rover 聰明的透過車型編成的適度調整，以特殊季節版本的手法，讓 Range Rover Evoque 藉由 Bronze Collection 車型的誕生創造話題，不減原本優異實力的基礎上，多了些美型特色，且透過配備的調整，讓其原本不應該在 Range Rover Evoque 被討論的性價比卻因此而出現在 Bronze Collection 身上，如果你不介意上述因缺料問題所不能選配的配備與縮減的科技項目，那 Bronze Collection 車型應該會是你在挑選 Range Rover Evoque 適合車型時，難以拒絕的新選擇。