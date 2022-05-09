疫情下中古屋越買越大？坪數多買1.5坪 「這都」最划算
這幾年國內房市火熱，房價越堆越高，在高總價時代，小宅已成新成屋主流，不過這樣的情況從2020年進入疫情時代後有逐漸改變的趨勢！台灣房屋集團統計融聯徵中心新增房貸資料發現，民眾越來越重視居家生活空間，中古屋市場反而有「越買越大」的趨勢，統計以大樓產品為例，購買6年內輕屋齡大樓的平均購屋面積，從2019年的49坪，到2021年縮水了4.2坪，不過觀察中古大樓，2021年平均購屋面積為45.1坪，比2019年疫情前的43.6坪，增加了1.5坪，凸顯疫後購屋習慣的微變化。
觀察六都各縣市，疫情前後中古大樓平均購屋面積全都增加，其中桃園平均增加1.8坪居六都之冠，台中、台南、高雄皆增加1.5坪，新北則是1.2坪，而寸土寸金的台北市也增加了0.9坪。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，受總價預算限制，現在新成屋越蓋越小，不過全台進入疫情時代邁入第3年，居家隔離普遍，在家上班、宅生活已成趨勢，重視居家空間的購屋者「捨新求舊」，以便用較低單價換取較大的居住空間，導致全台中古大樓近兩年平均交易面積增加1.5坪。「雖還不到多1房格局，但已能獲得更大一點的休閒陽台、輕隔間書房或多功能娛樂空間，頗能滿足民眾對宅生活的需求渴望。」
張旭嵐說，房價是影響購屋坪數的主因，有別於新屋價高，中古屋相對好入手，也讓民眾有能力買大，不過北部房價明顯高於中南部，坪數增加幅度相對受限。
台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧認為，桃園受惠機捷、高鐵等建設串連北北桃生活圈，房價相較雙北親民，住宅選擇性多元，生活機能優渥，已成為北台灣輕移民熱區，如以同樣購屋成本來看，桃園平均單價約為台北的1/3，多買2坪大的中古屋，在台北恐連1坪都買不到，也成為疫後大坪住宅的最友善縣市。