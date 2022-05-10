COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

滑Tinder成功配對妹子！他一轉身嚇壞　「尷尬真相」曝光

▲原PO滑Tinder成功配對到妹子，但怎麼看都覺得眼熟，豈料當他一轉身卻嚇壞，原來那個妹子就在旁邊，讓他當下超尷尬。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自Pixabay）
▲原PO滑Tinder成功配對到妹子，但怎麼看都覺得眼熟，豈料當他一轉身卻嚇壞，原來那個妹子就在旁邊，讓他當下超尷尬。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 15:38:50

現今交友方式愈來愈多種，不少單身男女都會下載交友軟體，藉此認識新朋友或是尋找心儀的另一伴；對此，就有一名男網友日前滑Tinder成功配對到妹子，但怎麼看都覺得眼熟，豈料當他一轉身卻嚇壞，原來那個妹子就在旁邊，讓他當下超尷尬，貼文一出，掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「Tinder滑到隔壁桌女生...」為題發文，表示前幾天開心出門吃下午茶，想說到不同地點那來滑一下Tinder看看附近的人，「結果配對到一位女生好眼熟呀，一直在想剛剛在哪裡好像看過她」。

原PO接著說，當下他抬頭轉身一看，發現那位女生竟然就坐在他隔壁滑手機，讓他當下超震驚，「我就裝淡定害羞地吃著下午茶，希望她沒發現我，萬一對到眼就尷尬了」。

▲原PO滑Tinder成功配對到妹子，但怎麼看都覺得眼熟，豈料當他一轉身卻嚇壞，原來那個妹子就在旁邊，讓他當下超尷尬。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO滑Tinder成功配對到妹子，但怎麼看都覺得眼熟，豈料當他一轉身卻嚇壞，原來那個妹子就在旁邊，讓他當下超尷尬。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
貼文一出，立刻掀起熱議，「直接問，約嗎？」、「直接轉過去跟他說，嘿嘿是我啦」、「也太巧了吧，不約而同欸」、「還不快上」、「App都幫你那麼多了，居然不把握」、「代表本人照片沒有差很多」、「哈哈，真巧」、「都是緣分」、「緣分都給妳了，還不衝」；其中，還有一位網友也分享自身經驗「現任男朋友就是坐在我隔壁滑的，那個時候我好害羞，我們在一起已經8年了喔」。（編輯：郭佩蓉）

讓情人離不開！最優質「5星座女」曝光　追到千萬別放手

24歲男「財富自由」曝資產！每月賺60萬喊：只剩錢好空虛

好市多結帳後別急著離開！過來人抖「慘痛經驗」：虧大了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀