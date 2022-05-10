滑Tinder成功配對妹子！他一轉身嚇壞 「尷尬真相」曝光
現今交友方式愈來愈多種，不少單身男女都會下載交友軟體，藉此認識新朋友或是尋找心儀的另一伴；對此，就有一名男網友日前滑Tinder成功配對到妹子，但怎麼看都覺得眼熟，豈料當他一轉身卻嚇壞，原來那個妹子就在旁邊，讓他當下超尷尬，貼文一出，掀起熱議。
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「Tinder滑到隔壁桌女生...」為題發文，表示前幾天開心出門吃下午茶，想說到不同地點那來滑一下Tinder看看附近的人，「結果配對到一位女生好眼熟呀，一直在想剛剛在哪裡好像看過她」。
原PO接著說，當下他抬頭轉身一看，發現那位女生竟然就坐在他隔壁滑手機，讓他當下超震驚，「我就裝淡定害羞地吃著下午茶，希望她沒發現我，萬一對到眼就尷尬了」。
貼文一出，立刻掀起熱議，「直接問，約嗎？」、「直接轉過去跟他說，嘿嘿是我啦」、「也太巧了吧，不約而同欸」、「還不快上」、「App都幫你那麼多了，居然不把握」、「代表本人照片沒有差很多」、「哈哈，真巧」、「都是緣分」、「緣分都給妳了，還不衝」；其中，還有一位網友也分享自身經驗「現任男朋友就是坐在我隔壁滑的，那個時候我好害羞，我們在一起已經8年了喔」。（編輯：郭佩蓉）