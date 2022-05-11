「少女時代」俞利愛上丁一宇 一場綁架改變2人《命運》
韓劇《打包袱-盜取命運》由丁一宇、「少女時代」權俞利主演，劇中飾演綁匪的丁一宇，誤將公主權俞利擄走，兩人日久生情，權俞利漸而愛上綁匪丁一宇，這段陰錯陽差的孽戀改變兩人命運。劇中有場潛水戲令男女主角印象極為深刻，耗時10小時的水中拍攝，演員大嘆辛苦之外，丁一宇更表示因為水壓影響，結束後頭痛3至4天，後遺症令他苦不堪言。
擁有潛水資格的權俞利，為了這場潛水戲做好萬全準備，她表示穿了潛水衣，擔心純白色的戲服一下水就穿幫，因此套了好幾層同色戲服防備，卻也加重身體重量。其實讓權俞利和丁一宇感到最辛苦的，是身上繫著重物，因畫面中要呈現沉入深水，權俞利一直被往下拉，對此感到恐懼，動作也難以施展，沒有力氣浮到水面上。
《打包袱-盜取命運》片段釋出後，網友在討論版上留言，被丁一宇迷人的嗓音迷住，丁一宇則形容自己扮演的角色，外表看似粗魯其實內心很脆弱、容易受傷，雖然大家焦點集中在他粗獷的造型， 但他卻覺得最大看點是，整部戲他一直在跑，其中的「打包袱」拐人跑最起勁。
該劇首集劇情描述，丁一宇和好友半夜綁走一名女子，將她送到情人身邊，俗稱「打包袱」即替寡婦尋找第二春的綁匪。權俞利在姑姑的幫忙下，終於可以離開宮中，到廟裡去祭拜丈夫。走到鎮上，對各項事務都覺得十分新奇，無意間見到打著赤膊的丁一宇和別人打架，權俞利以為他是流氓，卻對他產生悸動。《打包袱-盜取命運》12日起，平日晚間九點在八大戲劇台播出。