桃園捷運路網2.0新增11條路線 交通部同意備查

我是廣告 請繼續往下閱讀
捷工局指出，桃園捷運第一階段三心六線路網中，機場線已通車，綠線邁入第4年施工期，高架段橋梁及站體結構已經成型，市區段的地下潛盾施工也如火如荼進行中，主線預計將在5年後完成。
捷工局表示，桃園鐵路地下化先期工程陸續在中壢站區、桃園站區及平鎮站區展開，而鐵路地下化主體工程已上網招標動工在即；捷運棕線、綠線延伸中壢已完成綜合規劃報告，提送中央審查中，三鶯線延伸八德綜合規劃報告也已完成，預計本月提送中央審查。
捷工局表示，因應人口持續成長，市府在107年啟動「桃園第二階段都會區捷運系統路網計畫」，依據最新桃園國土計畫治理原則、人口發展、旅運需求、交通瓶頸等考量，以輕軌系統規劃，新增加「桃園中壢平鎮線」、「平鎮龍潭線」、「桃園蘆竹竹圍線」、「桃園航空城線」、「大園觀音線」、「桃園青埔線」、「中壢新屋線」、「內壢宋屋楊梅線」、「桃園長庚線」，另基於系統資源共用原則，「桃園棕線延伸」及「綠線延伸大溪」採中運量系統規劃，共計11條路線，該計畫在109年提送交通部審查，今（111）年５月６日終獲交通部備查，未來可逐條納入推動。
捷工局表示，三心六線路網是藉由軌道運輸串聯桃園、中壢、航空城三個都會核心，建構桃園區域內環狀路網，並對接大台北都會區捷運系統，打造「北北桃一小時軌道生活圈」；捷運路網2.0以三角蛛型路網繼續延伸，提供民眾搭乘捷運時有更多路徑選擇及轉乘點連結各生活圈。