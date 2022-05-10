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桃園捷運路網2.0新增11條路線 交通部同意備查

▲捷運局表示，第二階段捷運路網擴充的原則，是在目字型的第一階段環狀線以外，新增加11條路線122.7公里，擴大捷運服務範圍。（圖／桃園市政府提供）
▲捷運局表示，第二階段捷運路網擴充的原則，是在目字型的第一階段環狀線以外，新增加11條路線122.7公里，擴大捷運服務範圍。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-05-10 23:08:57

桃園市政府捷工局正在進行桃園捷運第一階段三心六線路網的興建，同時，第二階段捷運路網2.0版本，市府已經完成整體規劃，並於5月6日通過交通部核備。捷運局表示，第二階段捷運路網擴充的原則，是在目字型的第一階段環狀線以外，新增加11條路線122.7公里，擴大捷運服務範圍。

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捷工局指出，桃園捷運第一階段三心六線路網中，機場線已通車，綠線邁入第4年施工期，高架段橋梁及站體結構已經成型，市區段的地下潛盾施工也如火如荼進行中，主線預計將在5年後完成。


捷工局表示，桃園鐵路地下化先期工程陸續在中壢站區、桃園站區及平鎮站區展開，而鐵路地下化主體工程已上網招標動工在即；捷運棕線、綠線延伸中壢已完成綜合規劃報告，提送中央審查中，三鶯線延伸八德綜合規劃報告也已完成，預計本月提送中央審查。


捷工局表示，因應人口持續成長，市府在107年啟動「桃園第二階段都會區捷運系統路網計畫」，依據最新桃園國土計畫治理原則、人口發展、旅運需求、交通瓶頸等考量，以輕軌系統規劃，新增加「桃園中壢平鎮線」、「平鎮龍潭線」、「桃園蘆竹竹圍線」、「桃園航空城線」、「大園觀音線」、「桃園青埔線」、「中壢新屋線」、「內壢宋屋楊梅線」、「桃園長庚線」，另基於系統資源共用原則，「桃園棕線延伸」及「綠線延伸大溪」採中運量系統規劃，共計11條路線，該計畫在109年提送交通部審查，今（111）年５月６日終獲交通部備查，未來可逐條納入推動。


捷工局表示，三心六線路網是藉由軌道運輸串聯桃園、中壢、航空城三個都會核心，建構桃園區域內環狀路網，並對接大台北都會區捷運系統，打造「北北桃一小時軌道生活圈」；捷運路網2.0以三角蛛型路網繼續延伸，提供民眾搭乘捷運時有更多路徑選擇及轉乘點連結各生活圈。

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