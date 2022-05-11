特企／《白夜極光》全新關卡限時開放　迎接超美學挑戰

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《白夜極光》本次版本更新後，只要導航員完成主線關卡1-16，即可參與「真實之下：狂宴的斷章」限時活動。該活動包含第一階段關卡「異簇之始末」和第二階段關卡「盛會落幕後」，以及趣味玩法「歌謠與或問」、劇情關卡、光靈初見關卡、特別事件簿第7期二階段活動任務、包含活動專屬頭像「猜不透的蓮」的「朝夕當刻簽」限時登入活動等，只要達成指定條件即可解鎖活動限定豪華獎勵。
還有新增了全新角色「蓮」專屬的「塑血魔偶」卡池與「賈爾斯」專屬的「熔岩黑獸」卡池。此外商城也新增6星光靈「克娜莉」新時裝「啦啦隊員」、6星光靈「娜席里絲」復刻時裝「鏡與湖」，以及多款限時折扣禮包。
為慶祝版本更新，營運團隊也為大家準備了特別的福利，5月11日更新當天發放500光珀及背景「神秘宅邸」，5月11日至5月15日，每日發放120稜鏡及2個攜行者，連續5天共計600稜鏡及10個攜行者；希望能夠幫助導航員迎接全新的挑戰！
蓮 Lenore 真理結社
6星，屬性森，稱號塑血魔偶；真理結社的外圍成員，曾經是一個人偶，沉默寡言，但能力出眾。沒有自己的想法更沒有什麼野心，只是在等待著別人為自己下達任務。
賈爾斯 Giles 真理結社
6星，屬性火，稱號熔岩黑獸；被維多利亞勸說加入真理結社，身邊跟著一頭黑色的綿羊「以撒」，看起來十分慵懶，但激動的時候會變成另一副模樣。他堅信自己是為了傳播「那個童謠」而來到世上。
寄語光靈 抽粉絲團實體獎勵
《白夜極光》於海外上線即將一周年了，導航員與光靈們一起經歷了許多難忘的回憶，一定有各種想要傳達給光靈們的情感及話語，粉絲團日前為此舉辦了「留言給你最喜歡的光靈吧」活動，只要於粉絲團寄語，就有機會獲得GASH點數50點，而該活動也已進入倒數階段，導航員要記得把握時間參加喔！想瞭解更多《白夜極光》相關資訊，請密切關注官方粉絲團！
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