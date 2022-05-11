齲齒殘根不治療　重者恐引致命感染

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衛福部臺中醫院牙科主任林佳詠表示，梁先生久未就醫，再次回診時左臉已呈現嚴重腫痛，並出現呼吸急促的狀況，經診斷發現是智齒齲齒殘根引發蜂窩性組織炎。因此啟動跨醫療科整合共治策略，進行全身麻醉的清創及多顆阻生齲齒殘根的拔除後，才終於穩定發炎疼痛情形，術後的住院照護也呈現良好的預後。
然而後來因疫情爆發，梁先生中斷定期回診習慣，前陣子再到醫院就診時已經因齲齒殘根併發蜂窩性組織炎感染，緊急收治住院接受多顆齲齒拔除與感染控制後，復原狀況良好，終於能平安回到機構休養。
嚴重齲齒難清潔 定期回診需追蹤
林佳詠主任指出，阻生埋伏智齒常因型態多樣變異，加上清潔照護不易，無法進行根管及牙周治療，一旦發生嚴重齲齒，極容易導致牙髓炎及牙周炎，更可能進一步惡化成蜂窩性組織炎，甚至是深頸部感染及路易氏咽峽炎，若沒有謹慎處理，就可能出現致命危險。
林佳詠主任提醒，長期臥床或身心障礙等特殊需求的病患，應定期追蹤口腔清潔狀況，並給予適時的治療；若併發系統性的感染，更應迅速就醫並遵從醫師指示拔除感染牙齒，一再拖延反而會有更嚴重後果。呼籲民眾切勿因疫情嚴峻就忽視牙齒治療，臨床上就有許多重度感染症的成因是來自於牙齒的照護不周。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53671
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