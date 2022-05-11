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「全球最輕5G智慧手機」 Xperia 10 IV電池5000mAh續航強

▲Sony今天同步發表最新中階手機Xperia 10 IV，號稱是「全球最輕量的5G智慧手機」，機身重量僅161克，電池容量卻高達5000mAh。（圖／Sony Mobile提供）
▲Sony今天同步發表最新中階手機Xperia 10 IV，號稱是「全球最輕量的5G智慧手機」，機身重量僅161克，電池容量卻高達5000mAh。（圖／Sony Mobile提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-11 17:04:32

Sony今（11）日不只推出新款旗艦機Xperia 1 IV，也同步發表最新中階手機Xperia 10 IV，以「輕量化及大容量電池」為主要設計概念，整合各式獨家技術，設計兼顧極輕量精巧的手感與效能提升，號稱是「全球最輕量的5G智慧手機」，正面採用康寧Corning® Gorilla® Glass Victus®玻璃鏡面，支援IP65/68防水防塵，讓Xperia 10 IV更耐用。

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Xperia 10 IV機身重量僅161克，電池容量卻高達5000mAh，從白天到晚上盡情使用不斷電，透過Xperia智慧充電技術(Adaptive Charging)，在充電中同時監測手機電力狀況，確保電池不致過載，官方宣稱電池使用三年以上也依然保持健康。手感輕盈舒適，不論是拍照錄影、暢玩手遊、瀏覽網頁、收發訊息與語音通話等都能一手輕鬆掌握。

除此之外，Xperia 10 IV邊框的高與寬皆縮小1mm，打造出更合手的67mm機身寬度，持握手感更加自然舒適。具備最高等級IP65/68防水防塵等級，適合暢享每日娛樂生活，出外慢跑或池畔戲水都不用擔心。Xperia 10 IV螢幕搭配康寧Gorilla® Glass Victus™玻璃鏡面，帶來更強大的防護。搭載高通Snapdragon® 695 5G行動平台，兼顧卓越的效能並能提升連網速率。

拍照功能向來是Sony的強項，Xperia 10 IV擁有16mm、27mm、54mm獨立三鏡頭相機，滿足所有拍攝需求。搭配一系列實用的拍照和錄影功能，透過結合場景條件辨識和物件偵測技術的智慧場景模式，能自動選擇最適合的ISO感光度、相機快門速度等設定，成就最佳畫面。拍照時手部若有輕微震動，畫面很容易就會模糊一片，尤其在夜間或低光源環境尤其如此。Xperia 10 IV主相機採用光學防手震（OIS）技術，能有效減少影像模糊，低光源環境也無所畏懼；透過拉長快門速度、擷取更多光線，更能減少低光源拍攝時的噪點。不只拍照，光學防手震（OIS）技術也適用於錄影功能；行進間拍攝時，獨特的光學智慧防手震技術（Optical SteadyShot）及混合式影像穩定技術，確保影像減少模糊或晃動。

Xperia 10 IV搭載6吋21:9 OLED寬螢幕，無瀏海、無開孔的設計提供完整視野，讓用戶更能充分沉浸於電影與手遊體驗中。21:9 OLED寬螢幕亮度較前代產品提升15%，帶來無比豐富鮮豔的色彩，讓黑色也變得更純淨。Sony以舉世聞名的專業電視技術，打造獨家TRILUMINOS™ display for mobile原色顯示技術，為Xperia 10 IV優化影片畫面，如實呈現電影裡精緻生動的影像。21:9 寬螢幕能輕鬆支援螢幕多工處理分隔視窗，更有彈出式視窗功能，以便同時瀏覽網頁及觀看影片，在多工處理分隔視窗中，可迅速切換回前一應用程式和推薦程式，讓用戶能夠更快速地在上下視窗中找到想使用的應用程式。

Xperia 10 IV內建多種頂級音效技術，支援Hi-Res高解析音樂，不論是透過無線耳機或以3.5mm插孔連接各式有線耳機，都能重現完整音域，滿載動態與細節，忠實呈現創作原音效果。同時也支援LDAC (高音質無線傳輸技術)，資料傳輸速率比傳統藍牙快三倍，最高可達990 kbps，無線聆聽也無損絕佳音質，帶來近乎有線耳機的超高水準。導入最新DSEE Ultimate數位音質還原技術，可改善數位音樂音質。AI技術可即時重現細膩的音效細節和清晰的高頻音質，不因音源壓縮而犧牲品質，且適用於無線及有線耳機、自有音檔及串流音樂。若搭配Sony耳機聆聽，Xperia 10 IV透過AI側邊操控選單，就能輕鬆開啟Sony Headphones Connect應用程式，快速依據個人環境調整音效設定。

Xperia 10 IV特色總整理：
-號稱全球最輕5000mAh5G智慧手機
-主鏡頭支援OIS光學防手震，幫助影像清晰無殘影
-三鏡頭相機效能升級，具備全新演算法和影像處理技術，於低光源啟動HDR模式
-獨立夜拍模式再進化，提供極致降噪的夜間拍攝效果
-新增超高解析縮放技術
-結合AI演算，自拍效果更清晰
-6吋21:9 OLED 螢幕亮度提升。影片影像顏色更豐富、對比更銳利
-支援360 Reality Audio 和 360 Reality Audio Upmix模擬音效
-正面採用康寧Corning® Gorilla® Glass Victus®玻璃鏡面，支援IP65/68防水防塵

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