COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

虎父無犬女！杜特蒂女兒薩拉　屈就菲國副總統的政治算計

▲菲律賓總統大選結果尚未出爐，但現任總統杜特蒂的長女薩拉杜特蒂（Sara Duterte）目前開出來得票率幾乎篤定當選。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓總統大選結果尚未出爐，但現任總統杜特蒂的長女薩拉杜特蒂（Sara Duterte）目前開出來得票率幾乎篤定當選。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-11 17:07:052022-05-11 17:44:54

菲律賓5月9日舉行大選，根據菲律賓選舉委員會（COMELEC）統計由現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）之女薩拉（Sara Duterte）與已故獨裁前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）搭檔的正副總統組合獲得票數壓倒性超出其他競爭對手；然而明明都有個當過總統的強人老爸，為何薩拉願意「屈就」當個幾乎沒有實質執政權的副總統，甘願讓小馬可仕入主馬拉坎南宮，背後或許與杜特蒂家族勢力有著千絲萬縷的關係。

我是廣告 請繼續往下閱讀
菲律賓本屆總統大選因為攸關獨裁者馬可仕家族的回歸而備受關注，然而在2021年10月，現任總統杜特蒂早就替這場選戰鳴了第一槍。根據該國憲法規定，現任總統任期6年一滿便無法尋求連任，杜特蒂當時就宣布自己絕不會尋求競選副總統，甚至當自己任期一滿就會退出政壇；外界分析其總統寶座安排計畫將會交給自己的長女薩拉，並讓她炮製杜特蒂本人2015年在最後一刻踏入選戰的方式，進一步加深杜特蒂家族在菲國的政治勢力。

▲現任菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）參選副總統引起熱議。（圖／美聯社／達志影像）
▲現任菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）踏入政壇與父親可說是「魚幫水、水幫魚」。（圖／美聯社／達志影像）
薩拉目前在菲律賓第三大城市納卯（Davao）任職市長，首次踏足政壇是時任納卯市長的父親安排下，於2007年出任杜特蒂副手。由於杜特蒂家族主要勢力範圍位於菲律賓南部，杜特蒂本人更三度擔任納卯市市長，2010年安排女兒薩拉接任納卯市長之位，自己退而任其副手，替薩拉的政治生涯上多了一筆納卯最年輕的市長、納卯首位女性市長的光輝紀錄，接著於2013年又接回自己手中，先後任職市長達22年。

直到杜特蒂總統選戰順利大勝後，薩拉才又接棒回到納卯，並由杜特蒂的長子、薩拉的兄弟保羅（Paolo Duterte）出任副手；而隨著父親表示將於屆滿退出政壇，薩拉也放棄角逐市長連任選戰，取而代之的是原先參選副市長的哥哥保羅角逐市長，副市長則由杜特蒂的特別助理昆汀（Jesus Melchor Quitain）出馬競選。

▲菲律賓總統大選明年登場。多位可能參選人中，現任總統杜特蒂（右）的長女薩拉（左）已成為媒體報導寵兒、馬尼拉市長莫雷諾在社群媒體得到最多按讚數、拳王巴喬獲得「大心」比例最高。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲現任總統杜特蒂的長女薩拉（左）成為媒體報導寵兒、一宣布放棄角逐納卯市長後去向成為媒體關注焦點。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
根據開票結果，目前薩拉以61.2%支持率大幅領先其他候選人，值得注意的是儘管杜特蒂在其任內作風與馬可仕一樣獨裁，大力打壓新聞自由、異己言論，更同樣以「肅清」為由殺害超過8千多名涉毒人士，菲律賓民眾4月份對杜特蒂的信任度也幾乎達到6成，和女兒得票率相差不遠，明顯可以看出薩拉展現陽剛形象與「女漢子」一面成功讓選民將其連結到父親身上。

然而有別於小馬可仕擁著父親「金字招牌」當護身符的形象，薩拉有意在家族庇蔭下走出自己的一片天，這個更年輕的「女版杜特蒂」其實不如外界想像只會乖乖聽著老爸的安排，而是早有自己的政治算計，例如2015年她就拒絕接下有意去選總統的老爸留下的市長空位，如何保下這個家族政治遺產就讓杜特蒂頭痛不已；在杜特蒂宣稱積極掃毒、並用嚴厲處決威嚇政敵與地方勢力時，薩拉也強調反毒不只是把所有毒販槍斃，而是該多關注預防和戒毒；甚至當杜特蒂口無遮攔大肆說出厭女發言，例如開玩笑表示家鄉納卯市的性侵案多，是因為「漂亮女生多」，曾公開表示遭性侵的薩拉仍替他護航表示自己雖然也是受害者，但也會投票給父親，甚至為了助選把自己的頭髮全剃光，告訴父親和支持者「杜就對了（#justDUit）」；杜特蒂就曾告訴過當地媒體，女兒對於讀懂他的心思可說是輕而易舉，自己卻怎麼也想不通女兒腦中在想什麼。

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的長女薩拉，已遞交參選副總統的文件。（圖／美聯社／達志影像）
▲薩拉有著父親強悍、果斷的陽剛形象卻又不只如此。（圖／美聯社／達志影像）
這名鐵血又獨裁的典型「菲律賓漢子」或許不懂，但看在該國顧問公司總經理羅伯特（Robert Herrera-Lim）眼中卻非如此，薩拉雖然多次在公開場合「忤逆」父親，表達不同立場和意見，但對於不喜歡杜特蒂的中間選民來說，薩拉就是薩拉，甚至可能會是個「更好的杜特蒂」，屢次違背父親政治安排的行為更表明了這個政治新星的獨立性，或許短期內會讓少部分的杜特蒂支持者感到失望或不解，但長遠來說卻是奠定了薩拉支持者的基礎。

薩拉最叛逆的一次政治決定，或許就是選擇在2022總統大選期間選擇「屈就」於小馬可仕陣營下。在總統候選人早期民意調查期間，薩拉的人氣與支持度可是遠遠超過馬尼拉市長、拳王等人，不少支持者就連杜特蒂本人也都有意讓薩拉出面競選總統寶座，如此一來屆滿不得連任的杜特蒂就能順理成章的競選副總統，重演2010年納卯市的局面，以「父女檔」姿態將杜特蒂家族的名字刻在菲國歷史；然而薩拉卻選擇掛名在菲律賓前總統雅羅育（Gloria Arroyo）所屬的政黨「基督教穆斯林民主力量黨」（Lakas–CMD）下，加入捲土重來的小馬可仕陣營。

▲小馬可仕與薩拉．杜特蒂聯合競選，組成強強聯盟。（圖／美聯社／達志影像）
▲小馬可仕與薩拉的聯合競選，組成強強聯盟，若無意外將能順利入主馬拉坎南宮。（圖／美聯社／達志影像）
踢到鐵板的杜特蒂更在訪談中表示，「大家都知道我不滿意薩拉競選副總統。我不是責怪薩拉，因為我們沒有討論過這件事，我是反對他們決定讓薩拉競選副總統。我可以確信，讓薩拉競選副總統是小馬可仕團隊的決定。我想知道，薩拉明明在總統民調中排名第一，為什麼她只去競選副總統」，無法憑藉女兒或親信繼續維持「幕後總統」大夢的杜特蒂，最後也只好妥協宣布改參選參議員，不跟女兒競爭副總統，避免父女搭檔的美談淪為父女對決。

父親眼裡的不諒解卻是時事評論家的高明決斷，《法新社》分析認為薩拉正是能夠延續杜特蒂政策的不二人選，仍接受國際刑事法庭調查的杜特蒂一旦卸任，就只有已經和小馬可仕陣營進行某種利益交換、甘願讓出總統寶座的女兒能保護他免於國內外可能的刑事起訴，而在菲律賓地方世家政治勢力盤根錯節的情況下，為了剷除異己大肆掃毒的杜特蒂也能在未來這個副總統的保護下，避免過往政敵的追究甚至追殺。

此外，和小馬可仕「威權二代」的形象的確也有助於厭倦官僚主義、菁英政治的菲律賓選民支持，薩拉一貫的女漢子形象多少也能協助瓜分小馬可仕的競選對手、現任副總統羅貝多（Leni Robredo）的票倉，更確保了杜特蒂家族未來6年仍能站穩菲國政治中心的地位，延續杜特蒂改革政策的影響力。且不提她會不會是菲律賓有史以來實質執政權力最高的副總統，至少以此經歷做為跳板耕耘六年後，薩拉絕對會比現在擁有更多政治本錢，也更有底氣能選上2028年菲律賓總統的。
 

杜特蒂愛女或將勝選副總統！曾揮拳痛毆治安官惹議

背負獨裁家庭原罪！小馬可仕不需老媽助攻　反靠抖音洗白

巷仔內／馬可仕家族強勢回歸　菲律賓民主的最大諷刺

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀