虎父無犬女！杜特蒂女兒薩拉　屈就菲國副總統的政治算計

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薩拉目前在菲律賓第三大城市納卯（Davao）任職市長，首次踏足政壇是時任納卯市長的父親安排下，於2007年出任杜特蒂副手。由於杜特蒂家族主要勢力範圍位於菲律賓南部，杜特蒂本人更三度擔任納卯市市長，2010年安排女兒薩拉接任納卯市長之位，自己退而任其副手，替薩拉的政治生涯上多了一筆納卯最年輕的市長、納卯首位女性市長的光輝紀錄，接著於2013年又接回自己手中，先後任職市長達22年。
直到杜特蒂總統選戰順利大勝後，薩拉才又接棒回到納卯，並由杜特蒂的長子、薩拉的兄弟保羅（Paolo Duterte）出任副手；而隨著父親表示將於屆滿退出政壇，薩拉也放棄角逐市長連任選戰，取而代之的是原先參選副市長的哥哥保羅角逐市長，副市長則由杜特蒂的特別助理昆汀（Jesus Melchor Quitain）出馬競選。
根據開票結果，目前薩拉以61.2%支持率大幅領先其他候選人，值得注意的是儘管杜特蒂在其任內作風與馬可仕一樣獨裁，大力打壓新聞自由、異己言論，更同樣以「肅清」為由殺害超過8千多名涉毒人士，菲律賓民眾4月份對杜特蒂的信任度也幾乎達到6成，和女兒得票率相差不遠，明顯可以看出薩拉展現陽剛形象與「女漢子」一面成功讓選民將其連結到父親身上。
然而有別於小馬可仕擁著父親「金字招牌」當護身符的形象，薩拉有意在家族庇蔭下走出自己的一片天，這個更年輕的「女版杜特蒂」其實不如外界想像只會乖乖聽著老爸的安排，而是早有自己的政治算計，例如2015年她就拒絕接下有意去選總統的老爸留下的市長空位，如何保下這個家族政治遺產就讓杜特蒂頭痛不已；在杜特蒂宣稱積極掃毒、並用嚴厲處決威嚇政敵與地方勢力時，薩拉也強調反毒不只是把所有毒販槍斃，而是該多關注預防和戒毒；甚至當杜特蒂口無遮攔大肆說出厭女發言，例如開玩笑表示家鄉納卯市的性侵案多，是因為「漂亮女生多」，曾公開表示遭性侵的薩拉仍替他護航表示自己雖然也是受害者，但也會投票給父親，甚至為了助選把自己的頭髮全剃光，告訴父親和支持者「杜就對了（#justDUit）」；杜特蒂就曾告訴過當地媒體，女兒對於讀懂他的心思可說是輕而易舉，自己卻怎麼也想不通女兒腦中在想什麼。
這名鐵血又獨裁的典型「菲律賓漢子」或許不懂，但看在該國顧問公司總經理羅伯特（Robert Herrera-Lim）眼中卻非如此，薩拉雖然多次在公開場合「忤逆」父親，表達不同立場和意見，但對於不喜歡杜特蒂的中間選民來說，薩拉就是薩拉，甚至可能會是個「更好的杜特蒂」，屢次違背父親政治安排的行為更表明了這個政治新星的獨立性，或許短期內會讓少部分的杜特蒂支持者感到失望或不解，但長遠來說卻是奠定了薩拉支持者的基礎。
薩拉最叛逆的一次政治決定，或許就是選擇在2022總統大選期間選擇「屈就」於小馬可仕陣營下。在總統候選人早期民意調查期間，薩拉的人氣與支持度可是遠遠超過馬尼拉市長、拳王等人，不少支持者就連杜特蒂本人也都有意讓薩拉出面競選總統寶座，如此一來屆滿不得連任的杜特蒂就能順理成章的競選副總統，重演2010年納卯市的局面，以「父女檔」姿態將杜特蒂家族的名字刻在菲國歷史；然而薩拉卻選擇掛名在菲律賓前總統雅羅育（Gloria Arroyo）所屬的政黨「基督教穆斯林民主力量黨」（Lakas–CMD）下，加入捲土重來的小馬可仕陣營。
踢到鐵板的杜特蒂更在訪談中表示，「大家都知道我不滿意薩拉競選副總統。我不是責怪薩拉，因為我們沒有討論過這件事，我是反對他們決定讓薩拉競選副總統。我可以確信，讓薩拉競選副總統是小馬可仕團隊的決定。我想知道，薩拉明明在總統民調中排名第一，為什麼她只去競選副總統」，無法憑藉女兒或親信繼續維持「幕後總統」大夢的杜特蒂，最後也只好妥協宣布改參選參議員，不跟女兒競爭副總統，避免父女搭檔的美談淪為父女對決。
父親眼裡的不諒解卻是時事評論家的高明決斷，《法新社》分析認為薩拉正是能夠延續杜特蒂政策的不二人選，仍接受國際刑事法庭調查的杜特蒂一旦卸任，就只有已經和小馬可仕陣營進行某種利益交換、甘願讓出總統寶座的女兒能保護他免於國內外可能的刑事起訴，而在菲律賓地方世家政治勢力盤根錯節的情況下，為了剷除異己大肆掃毒的杜特蒂也能在未來這個副總統的保護下，避免過往政敵的追究甚至追殺。
此外，和小馬可仕「威權二代」的形象的確也有助於厭倦官僚主義、菁英政治的菲律賓選民支持，薩拉一貫的女漢子形象多少也能協助瓜分小馬可仕的競選對手、現任副總統羅貝多（Leni Robredo）的票倉，更確保了杜特蒂家族未來6年仍能站穩菲國政治中心的地位，延續杜特蒂改革政策的影響力。且不提她會不會是菲律賓有史以來實質執政權力最高的副總統，至少以此經歷做為跳板耕耘六年後，薩拉絕對會比現在擁有更多政治本錢，也更有底氣能選上2028年菲律賓總統的。