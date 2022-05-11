孕婦染疫母嬰雙亡　醫以7觀點鼓勵：隧道盡頭是陽光

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好，其實最近不斷地有媽咪來詢問我疫情的問題，說實話我本來不打算再多說了因為之前都已經聊過很多了我覺得會聽的應該都會聽聽不進去的再多說也沒有用，但沒關係，我就再說一下好了。先說，我完全可以理解大家目前心中的壓力不安跟煩躁。不過，先讓我們了解幾個基本事實與現況：
（一）這個疫情一路燒到現在已經超過兩年多了大部分國家都已經經歷過一遍給我們看，台灣很幸運的已經躲過了那些最恐怖的風暴，但你無法期待每天都是那樣的歲月靜好。
（二）這波疫情中輕症跟無症狀大概佔了99.75 %也就是說大部分的人可以把它當作就是經歷了一次感冒，當然會有中重症，而事實上也只有這些嚴重的才會上新聞，我相信大家身邊一定都有一些朋友也已經感染過而事實上也都痊癒了，如果因此把自己搞得惶惶不安我真心覺得沒有必要。
（三）遵守滾動式的防疫規定並隨時更新，畢竟隨著疫情的演進很多策略跟因應都是會被調整的，所以如果你現在懷孕20周或是還在備孕的，就不需要去擔心你足月要生的時候該怎麼辦的問題。
（四）我最近要生產然後很不幸的我染疫了該怎麼辦？目前台灣的臨床指引是建議36周以上的孕婦染疫不管是否無症狀都必須至專責醫院處置，說實話我相信最近這一點應該也會做滾動式的檢討，細節我就不多說了，畢竟這些決策牽動著專業跟醫療量能的考量﹐淪為口水我覺得就不必要。
（五）建議你不要看太多那種預測恐嚇式的新聞，或訊息說什麼台灣會有多少人染疫，會有多少人死亡趴啦趴啦的，那真的對你沒什麼幫助，我相信你平常大概也沒有在關心台灣一年有多少人車禍死亡這樣的消息之前，我相信每年流感季的時候你應該也沒有很關心。
（六）請大家做好相關的防疫措施。來了，我們就面對，一定沒問題的。
（七）我們早晚要通過這個隧道試煉的，無從逃避，而事實上台灣已經安全避開過之前那些更恐怖的暗黑長隧道了。光，就在前面，保持冷靜，繼續前進。Keep calm and carry on
原文經「蘇怡寧醫師愛碎念」授權轉載，原文連結：https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=546073970313646&id=100047331422378
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53703
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