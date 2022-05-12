本土+65385！2個案「不知確診」在家昏迷、送醫後亡

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- 新竹市851例
- 苗栗縣760例
- 雲林縣613例
- 臺東縣392例
- 嘉義縣362例
- 南投縣354例
- 嘉義市172例
- 金門縣78例
- 澎湖縣67例
- 連江縣5例
3例死亡個案 皆於在家出現「緊急症狀」
今日指揮中心公布有18例重症、17例死亡。醫療應變組副組長羅一鈞表示，17例死亡個案年齡為60-90多歲，大部分都有慢性病史。其中有3名於家中出現緊急症狀送醫，2位70多歲患者，於家中昏迷、暈倒送醫急救無效死亡，醫院採檢為陽性確診，先前皆不知道自己確診。另一位先前因跌到外傷送醫治療，在醫院採檢時為陽性，後續返家隔離，4天後病況加重病逝家中，本身無慢性病史，且除了新冠肺炎，也沒有其他病徵。
另外在重症案例中，有1位小於10歲的男童，本身沒有慢性病史，也沒有接種疫苗，因臉部神經肌肉系統病徵而住院做腦部檢查，不過在院內採檢時確診，後續出現呼吸窘迫，目前住加護病房使用呼吸器，不過病況穩定，接受類固醇跟瑞德西韋治療。
注意！「只有3類人」快篩陽 才可由視訊診療確診
5/12起居家隔離、居家檢疫與自主防疫快篩陽性的民眾，可進行視訊診療評估確認，但羅一鈞強調，有些不是屬於這三類的民眾快篩陽性，就來進行視訊診療，會造成視訊診療端的困擾，「提醒只有這3類民眾可透過快篩陽性，確認是否符合確診條件，若不是屬於這三類的人，只是因為自己可能接觸過誰，或足跡重疊而做快篩陽性的話，還是要進行PCR篩檢才可以進行確診，而不是透過視訊。」
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53759
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