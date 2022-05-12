▲ Ford Tourneo Custom 旅行家 22 年式預售開跑！129.9 萬起新增九人座車型　

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22 年式 Tourneo Custom 福特旅行家全車系除原有的 6 具 SRS 輔助氣囊、HSA 斜坡起步輔助系統、TVC 扭力分配控制系統、ESP 電子車身動態穩定系統、ALC 主動式附載控制系統外，九人座尊爵型起配置 SWS 側風行車穩定系統、RSCTM 車輛防滾系統，更於九人座尊爵型全新導入 Ford Co-Pilot360™ Technology 全方位智駕領航科技，包含：ACC 主動式定速巡航系統、PCA 前向碰撞預警系統（附AEB全速域輔助煞停系統）、LDW 車道偏移警示系統／LKA 車道偏移輔助系統、BLIS® 視覺盲點偵測系統（附 CTA 倒車來車警示系統）和駕駛疲勞警示系統。
新增九人座 Kombi 車型
福特六和於台灣市場全新導入福特旅行家九人座 Kombi 車型，並以 129.9萬售價切入入門級距，九人座 Kombi 車型擁有長 5,339mm、寬 2,030mm、高 2,024mm、軸距 3,300mm 車身尺碼，配備 3 Bar 盾型黑色水箱護罩和光感應啟閉頭燈，同時採用單邊右側滑門與專屬腳踏板設計。
九人座 Kombi 車型受惠於果嶺式的平整化底盤擁有寬敞車室空間，加上彈性的座椅設計附前傾、翻摺、拆卸等變化功能，全方位滿足乘載出行需求。內裝空間同步對應多項貼心設計，內含 12V 插座與 USB 插槽的駕駛座前方置物空間、中控台上方開放式置物間和後行李廂防刮保護板等配置，更大幅提昇九人座 Kombi 車型的應用性。
九人座 Kombi 車型擁有皮質包覆且供四向調整配置的三幅式多功能方向盤、內建 SYNC®3 娛樂通訊整合系統的 4.5 吋多媒體螢幕（含藍牙及 USB 功能）、6 具揚聲器喇叭等配備。
高效引擎科技
22 年式 Tourneo Custom 福特旅行家全車系皆搭載 2.0LEcoBlue 直列四缸渦輪增壓柴油引擎。透過降低引擎本體關鍵部件摩擦係數、提高噴油嘴供油壓力與渦輪進氣優化，依車型不同分別擁有 130ps／36.7kg-m 以及 170ps／42.3kg-m 的最大峰值輸出，搭配 SelectShiftTM6 速手自排變速箱，符合國內一級能源效率等級以及嚴謹的歐盟6.2期排放標準。
22年式 Ford Tourneo Custom福特旅行家全車系預訂售價
車型
預訂售價
八人座豪華型
NT$ 166.9萬
八人座尊爵型（接單生產）
NT$ 146.9萬
九人座尊爵型
NT$ 146.9萬
九人座 Kombi
NT$ 129.9萬