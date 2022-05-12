微笑女神「赤裸遮胸」好害羞　自我喊話：放開來

微笑女神林真亦擁有亮眼外型，FB擁有近70萬的超高人氣，深受粉絲喜愛，近期將推出實體寫真《真心真亦Sincerely ♥Yuna》，真亦透露自己所有造型中最喜歡封面那套系列造型，只見真亦眼神朦朧，披上白色西裝外套隨意地敞開，慵懶地躺臥在沙發上鬢雲亂灑，酥胸半掩，那種酒微醺，妝半卸的神態，醉意撩人，電暈了不少粉絲，直呼：「超性感！」
這本寫真書是由時尚攝影大師黃天仁親手操刀掌鏡，結合「卒業」、「選美」、「健身」、「釣魚」、「真心」等主題風格，展現出林真亦各種不同的樣貌，不僅了解真亦成長過程，更一窺真亦突破以往尺度，事後真亦說起最難拍的部分，正是這次的「真心」天使系列，由於幾乎是赤裸遮胸狀態，一邊感到害羞同時一邊要控制表情跟肢體，不斷地跟自己說放開來，努力過後的成品呈現給讀者的是自然、勾人的表演張力，瞬間就被真亦奪去心神。
這次寫真書傾盡全力動用所有資源拍攝，不論是在私密山中超級豪宅、遊艇出海、絕美秘境上山下海，排版設計上更下足苦功，主題中更以浪漫的義大利文埋伏筆，彷彿真亦帶著粉絲遊歷各種情境，特別選擇別具意義(520) 數字，作為這次預購日子，另外加碼購買一般版贈送限量預購禮悠遊卡貼(共4款隨機投入1款)，滿滿誠意獻給粉絲！（編輯：楊穎軒）