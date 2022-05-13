依賴緩解吸入劑增死亡風險？醫教氣喘正確用藥觀念！

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台灣約200萬氣喘人口中有近16%氣喘患者過度依賴「緩解用吸入劑（急救）」，其中，專家推估台灣有逾3成患者每年使用超過3支「緩解用吸入劑（急救）」。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、臺大醫院癌醫中心分院副院長王鶴健教授表示，氣喘患者用藥習慣不良多是錯誤觀念所致，當氣喘發作時，更習慣使用「緩解用吸入劑（急救）」緩解不適，忽略醫師開立的『吸入型類固醇』，疏不知此舉反而將自己推向危險地帶。
棄喘不氣喘！正確認識吸入劑、做好日常保養
王鶴健教授以三隻小豬故事為比喻，氣喘的治療如同小豬蓋房子，而氣喘的發作猶如地震無法預測何時到來。意即氣喘患者若使用「緩解用吸入劑（急救）」，僅能在急性發作時短暫緩解，甚至容易過度依賴以致用量越來越大，就像蓋草屋的豬大哥，雖然完工快速卻治標不治本，使用再多的茅草也無法加固，遇到地震時房子仍會坍塌；反之，若平常遵照醫囑規律使用含『吸入型類固醇』的吸入劑做好日常保養，從根本抗發炎，治療就如同豬小弟蓋磚房般穩固，有結實的地基磚牆支撐，有效治本控制氣喘。透過這樣淺顯易懂的觀念，希望可以協助所有年齡層的患者了解兩種吸入劑的配置方式，才能避免將自己置於氣喘急診住院的風險中。
醫院警示系統把關用藥 吸入型類固醇鞏固氣喘治療
台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道委員會副主委、亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆教授表示，為更全面把關氣喘患者的用藥行為，亞東醫院今年推出【氣喘治療「緩解用吸入劑（急救）」警示系統】，醫師看診時，若遇到過去一年已處方 3 支以上「緩解用吸入劑（急救）」的患者，系統會立即跳出警示訊息，不僅可以協助醫師即時評估處方建議，也可藉機衛教患者『吸入型類固醇』從根本抗發炎、鞏固氣喘治療的重要性。
鄭世隆教授也分享一名氣喘患者案例，42歲的謝先生是一名保險業務經理，由於長期氣喘控制不佳，擔憂若遇緊急狀況會影響工作，常至不同醫療院所就診並要求醫師處方「緩解用吸入劑（急救）」，也在生活空間各處備有急救用藥，逐漸養成氣喘一發作就依賴「緩解用吸入劑（急救）」的習慣，更有幾次急性發作時嚇壞同事客戶。所幸，透過醫院警示系統即時發現，並經過衛教資料說明正確用藥觀念，謝先生才了解長期規律使用『吸入型類固醇』的重要性，進而改變用藥行為模式，終於得以穩定控制氣喘，大幅改善氣管發炎狀況，重返職場成為金牌業務。
錯誤用藥行為反覆住院？正確觀念更助守護健康！
衛生福利部中央健康保險署李伯璋署長表示，台灣氣喘患者急診住院比例仍有改善空間，除了希望患者正視錯誤用藥方式帶來的負面影響，也建議患者平時應善用健保資源，小病到診所看、大病到醫院看，落實分級醫療以提升照護品質，才有機會降低反覆氣喘急診住院所造成的醫療資源浪費。
中華民國診所協會全國聯合會陳宏麟理事長表示，新冠肺炎疫情影響全球，台灣民眾對於肺部健康也越加關注，自 2021 年至目前為止，參與健保氣喘照護計畫的基層診所也已增加 228 間，可見基層診所、學會及政府宣導成果豐碩。
根據衛福部於 2021 年統計之台灣氣喘患者用藥數據顯示，僅不到 5 成有使用『吸入型類固醇』治療氣喘，為避免氣喘患者不斷重複錯誤用藥習慣，社團法人臺灣臨床藥學會簡素玉榮譽理事長強調，藥師如氣喘用藥的安全守門人，不僅會協助優化健保資源分配，也會串聯醫院、診所及社區藥局攜手推廣氣喘用藥正確觀念，站在第一線守護患者健康。
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