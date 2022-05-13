沒網路、沒帶手機，會沒安全感？心理師４招改善「手機焦慮症」！

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但是，真的不可取代嗎？
心煦心理治療所陳鈺弦心理師指出手機方便所帶來的常見困擾，手機焦慮症，其不僅容易提升原本心中的不安、衍生更多層面的不安、沒安全感，也容易形成科技冷漠，甚至影響到生活品質。若發現自己有這樣的焦慮，建議可多觀察自己，包括是否需要，也提供改善方式，避免被手機綁架。
沒網路、沒帶手機會沒安全感？
專家指「手機焦慮症」常見特徵。
陳鈺弦心理師指出，手機焦慮症在2008年之前被提出，稱為Nomophobia，即為「無手機焦慮症」，研究發現2100位的成人當中，有53%有此狀況，包含無法使用手機時、手機沒電時、沒有訊號時會感到焦慮不安。2009年研究欲得知為何需要如此頻繁使用手機，55%表示需和親友密切保持聯繫，10%表示因工作關係不能漏接訊息，9%則表示沒有手機就是會感到焦慮。
後續研究也將此現象歸類出幾項行為特徵，包含不論何時何地都確保手機是帶在身上；所到之處會先確認或想辦法是有辦法收到訊號、有網路的；無法將手機關成靜音，時時刻刻都得有要有辦法接到通知；反覆確認是否有未讀訊息、信件、來電，也包括是否有未消除「紅點」、未消除的「未讀訊息」；反覆的充電，甚至有時即便手機電量是滿格的。也有些人也常會有感覺到手機在震動、有訊息鈴聲，但檢查手機卻沒有來電或訊息。有許多民眾也常見有無法接受「已讀不回」的情況，而且是感到相當不滿。而最令人擔憂的，也是民眾普遍知道、卻也默認或無視的，也包括了延遲或取消自己原有的活動或行程，以及忽略了原本人與人之間面對面的交流和互動。
為何會出現手機焦慮症？
心理師解析常見特質及原因！
陳鈺弦心理師從上述行為特徵中也分析出人格特質，包括可能無法與人面對面的溝通、對於失去與人的連結有比一般人更高的畏懼、害怕漏接資訊，以及若生活沒有手機所帶來的便利是不被允許的，因此出現前兩段的這些行為。
而對於已讀不回，對此陳鈺弦心理師表示，此情況可略從兩個面向探討，包括前述害怕失去與人的連結，也就是害怕被孤立，另一個面相則是難以忍受「無法快速得到結果」，在手機帶來充滿便利的生活中，已有不少人生活節奏過快，變成所謂的急性子，不論任何事情都期望能快速得到結果，但往往卻忽略了對方的原因，例如對方可能當下有事、還沒找到機會回覆、或有其他考量等等。
陳鈺弦心理師表示，前面所提到的行為特徵、人格特質等等，不論是什麼原因，一般而言皆可歸類在消除焦慮的目的，有時甚至衍生成「手機強迫症」，例如反覆檢查手機消除被孤立的焦慮，或是檢查網路消除無法獲得最新資訊的焦慮等。
但是，請細想，
手機真的這麼重要嗎？
細想，或許其實很多場合沒手機、沒網路也不會怎麼樣。相信大家都聽過科技始終來自於人性，這句話的意思簡單來說，意味著「因為生活需要所以產生手機」，不過現代已有不少人形成「因為有手機所以我需要」，鮮少思考當下是否真的需要手機，有些人甚至和親友吃飯滑手機時往往只是在發呆，並不清楚自己正在做什麼。細想或許會發現，有很多時候沒手機其實根本無所謂。
當然，也並非是否定手機的存在，親友吃飯時適度的滑手機，有時也是化解暫時沒話聊的尷尬，凡事並不是非黑即白，手機也有一定的重要性，但或許不必時時刻刻都用到手機，甚至更進一步地產生沒使用就焦慮的現象。
心理師４招改善手機焦慮症，
科技便利留給真正需要時刻！
陳鈺弦心理師建議，若有發現自己對於手機相關事物有所焦慮，可以為自己設定一個使用手機的規則，例如設定使用時間，或禁止使用的時間，例如只有工作時段可以使用，或是與家人用餐時不能使用，面對面的互動，讓人與人的連結更有溫度。
或許有些人會認為這樣的親友互動是「硬要」，但其實若將此觀點換個方向可視為「儀式感」，是適度的限制以避免過度自在反而失去原有的美好，道理像是搭飛機雖然更快，但若不趕時間搭火車可以看到更多美景；又或是進賣場直接購買物資便離開雖然快速，但就少了慢慢逛街的趣味。
最重要的是，可以觀察並找出自己為何在沒有手機時就會感到焦慮，若找到原因，可從其他方式替代。例如前述提到的害怕被孤立，那麼其實可以邀請親友出遊或吃飯、面對面的互動；害怕漏接資訊，或許可從聽廣播、看新聞取代，而害怕漏接資訊是擔心自己在和親友互動時出現「這件事我竟然不知道」嗎？或許想想，不知道又何妨，就算漏接資訊也無所謂。另外，也有人會直接將手機調成「非震動的靜音」，手機由自己主宰，自己想看得時後才看，而非被手機綁架著時時刻刻都得看。真的出現焦慮不安時，可思考「我現在真的需要嗎？還是其實也還好？」。
讓自己的生活從「綜合到手機當中」，慢慢回到「從手機當中一個一個慢慢取出」，讓生活恢復多采多姿，便利留給真的需要便利的時刻即可。更有原則、有限度的使用手機，更有助於讓生活和科技便利取得平衡。
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