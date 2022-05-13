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PGO 購車刷中信卡 聰明選輕鬆付

▲ PGO 購車刷中信卡 聰明選輕鬆付
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2GameSome - 有車賞

2022-05-13 13:55:00

為了提供消費者更全面性的服務，PGO 再次與中國信託攜手推出分期優惠方案，自即日起至 2022/12/31，持中國信託信用卡用戶至 PGO 燃油車/智慧電車經銷門市購車，掃描 QRcode 驗證卡友資訊，輕鬆 5 步驟，不限機種不限車款，最高可享 30 期分期優惠，降低消費者購車負擔，同時提供更多元的分期方案。

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連續榮獲經濟部台灣精品獎二十年的 PGO 摩特動力機車，除了創造市場上膾炙人口的性能機種外，也於近日再掀經典，將 J-bubu 車系妝點成市場新寵兒，推出 J-bubu115 文青派對版與 J-bubu125 醇粹騎士版，除了讓少女為之瘋狂，輕熟女也愛不釋手，而現在入主指定車款，能享現金折扣外，選擇多元分期也能享有輕鬆付，PGO 限定門市更推出防疫專人配送到府的服務，讓為時疫所困的消費者帶來許多便利性。

Step1. 完成刷卡購車

Step2. 掃描QRcode

Step3. 登錄卡友資訊並確認額度

Step4. 選擇 12/24/30 期數與金額

Step5. 完成登錄即享分期優惠

註：請於購車當日登錄完成，並出示予業務人員確認，翌日無效。

更多詳情 PGO 官網 www.pgo.com.tw 或洽各大直營經銷門市。

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