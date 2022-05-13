羊膜穿刺後未足月早期破水怎辦？　婦產科醫解析處置關鍵

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新竹臺大分院婦產部黃冠穎醫師說明，羊水存在於胎兒和母親子宮間的袋子內，環繞胎兒四周。功能在形成保護緩衝袋，避免胎兒及臍帶受撞擊壓迫，支撐子宮內空間提供骨胳發育，懷孕後期幫助胎兒肺泡成長。
未足月早期破水處置棘手 嚴重恐致胎兒死亡
然未足月早期破水指的是在懷孕37週前，未發生陣痛並進入產程前出現羊膜破裂的情形，若破水時間點是在胎兒尚未發育成熟前的早期破水，處置上更為棘手。
黃冠穎醫師表示，未足月早期破水還可能造成臍帶脫垂、胎盤剝離。最嚴重會造成胎兒早產、胎兒死亡、新生兒死亡。在母體方面，可能造成絨毛羊膜腔炎、產後子宮內膜炎等感染。
未足月早期破水 常見2大成因
為什麼會發生未足月早期破水？黃冠穎醫師解釋，主要有兩大成因：
一、自然破水：成因有很多，可能與感染、羊膜腔內發炎、早期出血等相關。通常羊膜破裂的範圍較大、發生感染比例較高，需要特別小心處置。
二、醫療處置後發生破水：最常見原因是羊膜穿刺後，少見原因為胎兒鏡檢查、胎兒手術後。羊膜穿刺後發生早期破水的比例不高，約1/1000。醫療處置後發生破水預後好，有高比率會自行癒合。
懷孕周數影響處置方式 這因素恐需終止妊娠
未足月早期破水要如何治療？黃冠穎醫師指出，關鍵在於懷孕周數，會影響處置方法之決定。在胎兒出生可存活週數（懷孕23-24週）前破水，建議密切觀察，接近存活週數時，可考慮給予抗生素治療，但是若羊水量過少或有其他合併預後不良的因子，則考慮終止妊娠。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53676
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