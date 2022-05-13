特企／《跑跑卡丁車RUSH+》二週年派對 傳說級車款回歸
NEXON宣布旗下手機競速遊戲「跑跑卡丁車RUSH+」即日起推出全新S13賽季「二週年派對」紀念推出兩週年推出大規模的更新與活動，將推出傳說賽車「超級棉花糖」、「炫光」與人氣車手「糖糖」以及開放遊戲等級上限至120級等相關改版項目，詳細更新資訊請看以下內容。
「跑跑卡丁車RUSH+」S13賽季「二週年派對」，伴隨賽季依序將推出以強勢的姿態回歸的傳說級競速車「超級棉花糖」、「炫光」，以及透過2週年活動可以獲得的「熱力吉普」。新車手方面，則是推出「超級棉花糖」的主人「糖糖」和遊樂園的天才指揮家「皮耶魯」等角色。此外，官方將於5月13日將開放「童話魔女之城」與「遊樂園2週年派對競技場」等新賽道，並將透過日後更新加入「跨服排位賽」、「PRO駕照」以及「模擬模式」等全新遊玩內容。
此外，針對新玩家與老玩家進行對應的活動，「老友專屬回饋」活動內若達成登入遊戲滿2年、達成108級、2020年5月加入遊戲等條件時可領取「金牌玩家」徽章與「2週年派對」稱號等道具；「新手禮遇」活動則是針對未滿40級的玩家發送成長禮包及衝鋒護航禮包。
NEXON表示為紀念跑跑2週年更新，從現在開始5月18日為止，只要登入遊戲獲得「輪胎碎片」可用來兌換傳說級賽車「合金星艦」、「睏寶鋼鐵人」與「神國熊貓」等車。
「跑跑卡丁車RUSH+」是款可以在手機上輕鬆遊玩的競速類型遊戲，玩家可透過簡單的觸控操作完成動態感的飄移，並具備媲美3D卡通的可愛畫面與完成度極高的遊戲模式。更多關於「跑跑卡丁車RUSH+」的詳細資訊可透過官方網站或官方粉絲團確認。
《跑跑卡丁車RUSH+》官方粉絲團：https://www.facebook.com/KartRushTW/
《跑跑卡丁車RUSH+》遊戲下載：https://bit.ly/2LjjmOU