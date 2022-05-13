不僅止長照，還讓生活變周到 — 台灣福祉中華菱利A180開箱

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福祉車，就只能專為行動不便者所用？
隨著高齡化社會到來，越來越多家庭對於福祉車有著殷切需求，不過這次我們打算翻玩既定規則，在台灣福祉科技公司的協助下，借來一輛由中華菱利VERYCA A180所改裝而來的福祉車，看看這種以服務行動不便者為主要訴求的專用車型，是不是還有朝其他面向拓展的可能性。
初見這輛擁有亮銀車色的菱利A180，若不從車側與車尾偌大的無障礙貼紙辨識，其實壓根與一般廂車版本菱利如出一轍，緊湊小巧的身形配上1.5升直列四缸的飽滿動能，一上路依舊展現靈活俐落的身手，加上與一般商用車迥然不同的四速自排變速系統配置，無分男女所有駕駛者皆能輕鬆控制並駕馭，最重要的是後廂寬敞且深長的空間容積，一旦收折後排座椅並利用尾門下方延伸而出的活動式坡道，不僅上下輪椅輕鬆省力，乘坐其中亦不顯侷促壓迫。
而若單就一般家庭使用者的角度來看，如同菱利A180福祉車這般特殊車款，對應日常生活其實好處還真不少，舉個例，後方尾門內的收折式活動坡道不僅能讓輪椅上下省力，所有具備輪子且尺碼合宜的物件，從此進出車室全都變得不費吹灰之力，不管工具推車、購物推車、嬰兒車還是腳踏車、學步車或兒童電動車都能直接滑進車裡，滿載家人之餘還能帶上每個人的工具、玩具或道具，甚至毛小孩也能夠輕易靠自己進出車室，就算抱不動的大型犬，也同樣沒有不帶著一起出門玩耍的理由。
至於像是衝浪板、滑板、野餐或者露營等休閒娛樂項目，若以今天這輛菱利A180福祉車來看當然更是勝任愉快，畢竟原本廂式車體既有的大空間容積，對應各種玩樂任務自是易如反掌，甚至後方活動坡道也能發揮巧思自由利用，一旦將之架高後無論是坐在上面釣魚，或者作為野餐長桌，甚至擺上軟墊權充景觀長凳或躺椅亦無不可，只要想像力能及，沒有什麼快樂不能唾手可及，誰說車只能擁有一種功能一種樣態，以這輛菱利A180福祉車為例，不僅滿足行動不便或身障者行的需求，同時更能豐富一家大小精彩生活。
擁有私家長照用車其實並不難
當然，針對行動不便者而開發的菱利A180福祉車，在專業的長照領域更是考量周全，實際測試體驗，可發現其活動式坡道放下並延展後，傾斜角度設定得可謂恰到好處，以利於推送輪椅入出車室，與此同時如絞盤般的主動式防滑帶以及尾門開口兩側設置的安全扶手也能協助行動不便乘員上車更加便利，而當輪椅至定位後，亦設有諸如防滑固定帶與輪椅固定座等專用固定機制，好讓輪椅乘員得以安全入座，於此同時亦具備三點式安全帶提供充分防護，甚至右側滑門下方還設有電動側踏板，以供腿肌無力或身形較矮的長者輕鬆上車。
整體而言，菱利A180福祉車完全以人為出發點，周延考量行動不便者的一切需求，就別說這輛車本身還具備包括車身動態穩定、循跡防滑、陡坡起步輔助與雙氣囊等多項主被動安全科技防護了，更重要的還有中華車系向來為人所稱道的保修便利性與後勤經濟性，作為頭家們長久以來最堅實可靠的幫手，無論肩負起的是休閒旅遊用途抑或長照福祉任務，勢必能夠讓用戶買家得以放心信賴。
台灣福祉科技 — 長照交通設施專家
話說回來，如同菱利A180福祉車這類特殊需求車款，其實只需滿足大空間與高乘載的硬體條件即可，許多廂式車款都能透過改裝作為福祉車之用，像是福特旅行家或HYUNDAI STAREX等大型商旅產品，同樣經常成為長照單位的指定用車，但若說到成車價格與車身尺碼的親和力，自是不比菱利A180來得輕鬆無負擔，若申請做為長照計程車，更可享有30萬元政府補助優惠。
然而即便福祉車重要性及需求度與日俱增，這類分眾化特殊需求車款，其規模終究難以達到大量製造生產的門檻，因此絕大多數都是以成車再透過專業廠家進行變更與改裝，而位於新北市的台灣福祉科技正是其中翹楚，看準高齡化社會趨勢，2003年成立的台灣福祉科技有限公司專營銀髮族與身障人士的行動交通輔具業務，小至樓梯升降椅、無障礙平台或汽車電動轉向椅，大到福祉車及復康巴士甚至巡迴診療車，甚至近期因COVID 19而開發具備負壓隔離艙的福祉車輛，都是台灣福祉科技專精於開發社會照護用車輛的證明。
當然，既然牽涉車輛改裝，諸如零組件是否符合政府安全規定、是否具備政府核可執照以及能否符合驗車相關程序等疑問，台灣福祉科技憑藉長期以來的專業經驗，應對自是游刃有餘且值得信賴，畢竟安全是所有道路用車最根本且重要的環節，遑論福祉車這種以人道關懷為出發點的專業用改裝車輛。