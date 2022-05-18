65歲仍風靡萬千！陳美鳳曝「工作神器」　促新陳代謝

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保養不能輕鬆帶過，挑選納豆紅麴商品更是不能馬乎，美鳳姐透露，納豆紅麴的商品就是要仔細看原料而且有效成分要足量，比較過很多產品之後，選擇了大研生醫納豆紅麴Q10膠囊，選用國際專利世界大廠的原料，且獲得了世界頂級金獎的肯定，高品質、高質量，補充起來安心又安全。
而提到納豆和紅麴，或許你我不常看見納豆跟紅麴配在一起，但在保健品的領域中，兩兩可是最佳強強組合。納豆是日本人視為健康百歲的養生聖品，其內含「納豆激酶」更是調整體質的關鍵；紅麴則是從古至今就常用於入菜，但其具備促進代謝的功效也頗富美名。而最符合現代人補充其營養的方式，則是透過食用保健品較為有效率，但要如何挑選正確的納豆紅麴，專科醫師趙子豪提供3大選購撇步。
紅麴關鍵成分Monacolin K含量要達15毫克
近年來各國醫學證實紅麴菌素K(Monacolin K)對人體有多種好處與營養價值，建議每日 13-15 毫克為理想的補充量，經日本研究發現，連續補充 8 週可以促進新陳代謝。而大研生醫納豆紅麴Q10膠囊，選用日本大廠小林製藥紅麴，以專利獨家技術製造，經過嚴謹的殺菌粉末化，使用高產能Monacolin K之紅麴菌株(Monascus pilosus)，足量含有15毫克，且大研生醫皆會將成品定期送驗，經SGS檢驗確認不含重金屬及紅麴特有毒素「橘黴素」（Citrinin），食用更安心。
「納豆激酶」要達有效攝取量5000FU
納豆中含有的活性成分的納豆激酶(Nattokinase)具有多種有益作用，日本納豆激酶協會建議每日攝取至少2000FU以上才有效果。因此在挑選納豆激酶的產品時，得看清標示是否有納豆激酶的FU活性量。而大研生醫納豆紅麴Q10膠囊，足量添加到5000FU，並選用通過美國國家衛生研究院NIH臨床實驗所使用的 NATTOKI® 納豆激酶，也經SGS檢驗，品質安心。
紅麴與輔酶Q10密不可分
輔酶Q10是一種人體必需的營養素，主要與能量循環有關，是身體重要的發電來源，參與體內高新陳代謝，但隨年齡增長，以及補充紅麴(含Monacolin K)的同時，體內輔酶Q10皆會減少，因此適當補充Q10，可調整體質，維持生理機能運作。而大研生醫納豆紅麴Q10膠囊選用的輔酵素Q10為日本KANEKA世界大廠出品專利，來自高品質酵母發酵，非市面上一般煙葉合成。
陳美鳳推薦保養聖品 納豆紅麴這樣補充才正確
趙子豪醫師提醒，最佳補充納豆紅麴的時間是在晚餐之後，因為晚飯後食用可以幫助紅麴的有效成分吸收，促進新陳代謝，不過也提醒民眾，若是15歲以下小孩、懷孕、哺乳期間孕婦則不宜食用，以及服用特定藥物，如降血脂、抗凝血、抗黴菌藥品者，或肝腎功能不良者，需多加留意，應諮詢醫師使用，才能達到保健事半功倍。
現代人生活時常一人分飾多角，一不小心過度忙碌，吃的晚也睡得晚，因此日常保養的選項中，具有促進循環的大研生醫納豆紅麴Q10膠囊，暗藏豐富的保養密碼，難怪是凍齡女神陳美鳳不可或缺的保養聖品。對於熱愛美食、缺乏運動、壓力大的現代人，也是輕鬆調理新陳代謝，達到生活暢快、輕鬆自在的必備神隊友。
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