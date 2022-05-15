李千那「推掉所有通告」義氣相挺 黃鐙輝藉機大吐苦水
實境行腳節目《請問 今晚住誰家》由2組主持人竇智孔和黃鐙輝、王傳一和陳漢典，輪番帶領觀眾深入瞭解台灣各個城鎮的在地文化，把每個所到之地都當作「家」，透過打工換食宿的方式，感受當地的傳統文化與人情味。日前節目特地邀請到已經好一陣子沒上外景節目的影歌視三棲女神「李千那」，這次她將跟著竇智孔、黃鐙輝一起在台北進行一趟深度的打工之旅。
黃鐙輝見好友李千那再次力挺他，便首度在節目上公開透露，之前他的樂團原訂5月中的首發演唱會，第一位邀請的嘉賓就是她。李千那笑回：「我是直接就把那一天訂下來，然後所有通告都推掉！」義氣相挺的行徑讓黃鐙輝超感動，他也不忘藉機大吐苦水，表示其他人只會扭扭捏捏的推辭：「還在那邊我們要看一下schedule（行程）。」
後來3人前往全國第一間五星級飯店體驗一日元首行程，黃鐙輝一進門就搶著上位當元首，未料還沒開始享受就被迫下台，惹得他怒嗆：「導演你給我過來！」後來元首由李千那接任，竇智孔、黃鐙輝則扮演隨扈，這場情境劇繼續上演著。
眾人開始品嘗歷年來各國元首訪台時的國宴料理，2位「隨扈」卻狂妄的搶先元首試吃，還逗趣的說：「我們要先幫妳試菜有沒有毒。」讓李千那覺得好氣又好笑，當所有人吃得正開心時，突然警鈴聲響起，2名隨扈立刻把「千那總統」抬到密道逃生，李千那被放下來之後秒腿軟，讓她忍不住哀嚎：「真要命啊！」