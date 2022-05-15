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疫情增溫、晶片短缺、零組件供應不及、報稅季將至，2022年4月台灣機車回跌至58,075輛，電動機車佔有率跌至11%！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-05-15 15:55:20

現在舉凡與晶片扯上邊的產品幾乎都呈現缺貨與價格調漲的問題，包含3C家電、汽機車等無一不漲。

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連帶政府為了達成淨零排放的目標，連「碳權」也成為眾家必爭之地，同時因為疫情再度升溫，確診人數直線攀升，五月起幾乎每天都是上萬起跳，再者一個在世界長達兩年的迴力鏢，這下又回到原點，中國上海等地疫情劇烈，塞港、零組件供應鏈大亂，也影響台灣機車的銷售，在眾多因素下四月全台的總市場從三月的71,083輛跌至58,075輛，一口氣少了1.3萬輛，甚至電動機車占比也由13.7%跌至11.0%！

打從2020年一月起從中國武漢爆發疫情開始，就沒有人能準確預估機車市場的未來，尤其塞港問題導致原物料供應短缺，加上晶片之亂、航運物流價格飆漲，單成本的計算就難上加難，2022年有爆發烏俄戰爭，雖說台灣機車的製造影響較小，但供應ABS、CTS等晶片的大廠地處歐陸，單這點就造成供應上的極大問題。這幾年自從政府決定補助電動機車以來，通常要到三月份之後各縣市政府對於補助陸續出爐後，整個銷售狀況才會顯現出來，這時也是燃油機車和電動機車對決的開始，然而今年卻一改常態，年初起就有縣市率先起跑，原本三月總市場還寫下今年最高9,738輛的成績，看似有望持續成長的前景，但四月卻剩下6.380輛，佔有率更從13.7%跌至11.0%，雖說總市場只有58,075輛，但這般發展似乎不踏符合常理，也令人百思不解，莫非民眾對電動機車的接受度降低了？還是有其他什麼原因？

根據知情業者透露，四月的銷售下滑不外乎幾個因素，缺晶片、零件造成交車期延後是一個，另一個則是多下雨影響民眾外出意願，再者四月開始疫情加劇，確診者每天都以倍數成長，使得民眾在外消費趨於保守，且更多企業陸續實施在家線上作業，以及12歲以下兒童因先前無法打疫苗出現確診狀況，不少學校開始實施停班措施，家長必須也跟著請防疫假。此外四月份也正逢大學期中考時間，正值升級或留級重修的交關之際，此時哪有閒情逸致去考慮買車事。還有五月為全民最痛苦的繳稅季，這兩年因疫情攪亂生活和收入，自然要先過了這關才能計畫是否有閒錢換購或新購機車。所以在諸多民生及疫情相關的因素衝擊下，導致四月份的整體機車銷售輛不如三月。

2022年1-4月台灣機車銷售掛牌數
品牌/月份

 1

 2

 3

 4

 總計
Kymco(/%)

 15,265(33.4)

 14,2259(31.9)

 21,412(30.1)

 18,116(31.3)

 69.068(31.5)
SYM(/%)

 13,988(30.6)

 13,506(30.3)

 20,443(28.8)

 17,685(30.5)

 65,622(29.9)
Yamaha(/%)

 9,442(20.7)

 9,249(20.7)

 13,890(19.5)

 11,295(19.4)

 43,876(20.0)
Suzuki(/%)

 936(2.0)

 984(2.2)

 1,329(1.9)

 1,083(1.9)

 4,332(2.0)
Gogoro(/%)

 2,298(5.0)

 3,332(7.5)

 7,176(10.1)

 4,631(8.0)

 17,473(7.9)
其他(/%)

 3,787(8.3)

 2.208(7.4)

 6,833(9.6)

 5,215(9.0)

 19.143(8.7)
總計()

 45,176

 44,604

 71,083

 58,075

 219,478
以四月份的銷售狀況來看，由於整體市場比三月減少了1.3萬輛，所有品牌都普遍減少，其中Kymco雖仍為龍頭，卻只掛牌18,116輛，市占率為31.3%，不過緊咬Kymco的SYM可是來勢洶洶，17,685輛及30.5%佔有率，雙方的差距已縮小到431輛、0.8%，這狀況似乎也暴露出Kymco潛在的危機，就知情人士推測恐怕是因保守的產品策略、研發時間過於冗長、欠缺機車市場的行銷方向所致，當然缺晶片和零組件供應不及仍是Kymco的痛點，不過與SYM相比機種的新鮮感就明顯不足，逐漸失去年輕組群的喜愛，這點或許是Kymco未來所將面臨的事實。而SYM的野望從產品即可嗅出，KRN BT更是最好的例子，跳脫以往速克達的設計風格有意重新定義速克達，這點年輕族群肯定會買單。而Yamaha在調整價格後多少影響銷售，11,295輛比三月減少約2,000輛，19.4%佔有率則僅比三月的19.5%微幅下降0.1%，倘若想拚銷售量和佔有率，恐怕得進行機種上的調整，然而Yamaha的品牌定位屬於日系年輕派，對年長者而言可能會選擇Kymco或者SYM，或許增加更平價的國民機種多少有助銷售。至於電動機車龍頭的Gogogo，三月交出7,176輛及10.1%的佔有率後，四月卻下滑至4,631輛、8.0%，探究原因應該是受到整體市場買氣影響所致，以及部分民眾對入手電動機車仍處觀望，但按照接下來政府的政策來看，電動機車應該會在下半年開始翻轉，Gogogo的單月銷售將有機會回穩。

2022年4月台灣機車銷售掛牌數
品牌

 掛牌數(輛)

 市場占比(%)

 2021年同期掛牌數(輛)
Kymco

 18,166

 31.3

 17,292
SYM

 17,685

 30.5

 16,217
Yamaha

 11,295

 19.4

 15,671
SUZUKI

 1,083

 1.9

 1,362
Gogogo

 4,631

 8.0

 7,039
其他

 5,215

 9.0

 5,511
總計

 58,075

 --

 63,092
2022年4月台灣燃油機車與電動機車銷售暨佔有率
類別

 燃油機車

 電動機車
數量(輛)

 51,695

 6,380
佔有率(%)

 89.0

 11.0
雖說四月份電動機車業者啟動資費大戰，縱使會吸引部分族群，但目前油價也逐漸回跌，加上電動機車仍有換電不便的問題(電動機車買家多在都會區，偏鄉因移動距離長多以燃油機車為大宗)，且電動機車銷售與否都和各縣市補助有關，不過現在就有業者挾著政府政策超前佈屬，像PGO就搭著企業碳權的問題在四月開跑，其中台塑員工只要在PGO電動車門市購車時出示員工識別證即可現折高額購車金，舉例來說旗下的Ur2搭配政府補助後最低只剩下不到1.4萬元，這樣的超值優惠雖僅限台塑員工，但相信其他企業也為了避免在未來繳納高額碳稅，應該會跟著群起仿效。此外政府已通過電動自行車需領牌與繳交保險金納管一事，將會是未來電動機車高度成長的利器；然而目前市面上的電動自行車有許多是來自中國，品質良莠不齊是最大隱憂，要如何有效管理才是最大問題。

相信五月起對台灣民眾與機車廠來說將是艱困的開始，Omicron的確診數不僅逐漸攀升，每天都是以數萬計算，雖說死亡率並沒有先前Delta來得高，但從都會區的人潮就會發現明顯少了許多，而且不少企業採行居家遠距上班避免感染，既然消費行為減少，購車的人數也可能會跟著變少，加上晶片仍是廠商心中的痛，因此按照這樣的發展，今年度的總市場可能還會再下修，從75萬輛變成70萬輛左右，除非晶片供應正常、疫情大幅趨緩、原物料價格回歸日常，否則要想創造比預期高空怕難度不小。

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