疫情增溫、晶片短缺、零組件供應不及、報稅季將至，2022年4月台灣機車回跌至58,075輛，電動機車佔有率跌至11%！

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打從2020年一月起從中國武漢爆發疫情開始，就沒有人能準確預估機車市場的未來，尤其塞港問題導致原物料供應短缺，加上晶片之亂、航運物流價格飆漲，單成本的計算就難上加難，2022年有爆發烏俄戰爭，雖說台灣機車的製造影響較小，但供應ABS、CTS等晶片的大廠地處歐陸，單這點就造成供應上的極大問題。這幾年自從政府決定補助電動機車以來，通常要到三月份之後各縣市政府對於補助陸續出爐後，整個銷售狀況才會顯現出來，這時也是燃油機車和電動機車對決的開始，然而今年卻一改常態，年初起就有縣市率先起跑，原本三月總市場還寫下今年最高9,738輛的成績，看似有望持續成長的前景，但四月卻剩下6.380輛，佔有率更從13.7%跌至11.0%，雖說總市場只有58,075輛，但這般發展似乎不踏符合常理，也令人百思不解，莫非民眾對電動機車的接受度降低了？還是有其他什麼原因？
根據知情業者透露，四月的銷售下滑不外乎幾個因素，缺晶片、零件造成交車期延後是一個，另一個則是多下雨影響民眾外出意願，再者四月開始疫情加劇，確診者每天都以倍數成長，使得民眾在外消費趨於保守，且更多企業陸續實施在家線上作業，以及12歲以下兒童因先前無法打疫苗出現確診狀況，不少學校開始實施停班措施，家長必須也跟著請防疫假。此外四月份也正逢大學期中考時間，正值升級或留級重修的交關之際，此時哪有閒情逸致去考慮買車事。還有五月為全民最痛苦的繳稅季，這兩年因疫情攪亂生活和收入，自然要先過了這關才能計畫是否有閒錢換購或新購機車。所以在諸多民生及疫情相關的因素衝擊下，導致四月份的整體機車銷售輛不如三月。
| 2022年1-4月台灣機車銷售掛牌數
| 品牌/月份
| 1月
| 2月
| 3月
| 4月
| 總計
| Kymco(輛/%)
| 15,265(33.4)
| 14,2259(31.9)
| 21,412(30.1)
| 18,116(31.3)
| 69.068(31.5)
| SYM(輛/%)
| 13,988(30.6)
| 13,506(30.3)
| 20,443(28.8)
| 17,685(30.5)
| 65,622(29.9)
| Yamaha(輛/%)
| 9,442(20.7)
| 9,249(20.7)
| 13,890(19.5)
| 11,295(19.4)
| 43,876(20.0)
| Suzuki(輛/%)
| 936(2.0)
| 984(2.2)
| 1,329(1.9)
| 1,083(1.9)
| 4,332(2.0)
| Gogoro(輛/%)
| 2,298(5.0)
| 3,332(7.5)
| 7,176(10.1)
| 4,631(8.0)
| 17,473(7.9)
| 其他(輛/%)
| 3,787(8.3)
| 2.208(7.4)
| 6,833(9.6)
| 5,215(9.0)
| 19.143(8.7)
| 總計(輛)
| 45,176
| 44,604
| 71,083
| 58,075
| 219,478
| 2022年4月台灣機車銷售掛牌數
| 品牌
| 掛牌數(輛)
| 市場占比(%)
| 2021年同期掛牌數(輛)
| Kymco
| 18,166
| 31.3
| 17,292
| SYM
| 17,685
| 30.5
| 16,217
| Yamaha
| 11,295
| 19.4
| 15,671
| SUZUKI
| 1,083
| 1.9
| 1,362
| Gogogo
| 4,631
| 8.0
| 7,039
| 其他
| 5,215
| 9.0
| 5,511
| 總計
| 58,075
| --
| 63,092
| 2022年4月台灣燃油機車與電動機車銷售暨佔有率
| 類別
| 燃油機車
| 電動機車
| 數量(輛)
| 51,695
| 6,380
| 佔有率(%)
| 89.0
| 11.0
相信五月起對台灣民眾與機車廠來說將是艱困的開始，Omicron的確診數不僅逐漸攀升，每天都是以數萬計算，雖說死亡率並沒有先前Delta來得高，但從都會區的人潮就會發現明顯少了許多，而且不少企業採行居家遠距上班避免感染，既然消費行為減少，購車的人數也可能會跟著變少，加上晶片仍是廠商心中的痛，因此按照這樣的發展，今年度的總市場可能還會再下修，從75萬輛變成70萬輛左右，除非晶片供應正常、疫情大幅趨緩、原物料價格回歸日常，否則要想創造比預期高空怕難度不小。
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