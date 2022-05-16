▲ 德國汽車品牌首駐林口！VW 林口展示中心開幕

我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣福斯汽車積極經營通路發展，自 Volkswagen 士林展示中心開幕以來，陸續插旗雙北，隨著林口經濟發展與都市規畫，吸引多家企業和大型商城投資，此次與鉅賦國際合作，選址林口黃金地段、交通樞紐之處，歷時 2 年規劃施工，Volkswagen 林口展示暨服務中心於 5 月 13 日正式開幕，以3S 標準打造此據點，提供新車購買與售後保養維修，給予往來消費者與 Volkswagen 車主快速便利的服務，不僅連接大台北地區經銷網路，更是台灣福斯汽車和鉅賦國際近年在鬧區的重大投資之一。





全新 Volkswagen 林口展示中心，導入新品牌識別 New Volkswagen，以落地玻璃帷幕設計，結合明亮挑高的空間規畫，室內搭配自信飽滿的色彩，給予消費者寬闊大器的賞車氛圍。依據林口主要消費客層—小家庭為導向，Volkswagen 林口展示中心帶來多款暢銷休旅、五門掀背車款 Golf 與鋼砲經典 Golf GTI 等，各車款皆有數位化產品規格立牌，方便消費者詳閱完整規格配備、車輛相關影片以及最新銷售方案，銷售顧問團隊同樣透過平板電腦輔助，介紹車輛操作與最新功能，令消費者一手掌握所有車輛相關資訊。另設立保養服務中心，配有保修工作車位，專業技師團隊以完善的售後保養維修、專業汽車美容等服務，給予在地消費者及車主各項購車與回廠需求。





「就是 全力以赴」全新小改款 T-Roc 在台上市，Volkswagen 林口展示中心特別帶來性能跑旅 T-Roc R 一日快閃展出，開幕日展示至傍晚，而小改款 T-Roc 280 TSI Style Design 以全新車色金屬莫蘭迪綠登場，推出即獲消費者高度詢問。



