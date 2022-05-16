▲ 勞斯萊斯 Phantom Series II 小改款登場！台灣 2023 年導入

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威嚴氣勢可謂是 Phantom Series II所保留的重要特徵。著名神廟式進氣格柵上方，日間行車燈之間的水平線條展顯威嚴，以駕駛者為中心，賦予 Phantom Series II 嶄新、從容、具有現代感的非凡風采。
神廟式進氣格柵巧妙的幾何設計、雙 R 車標與歡慶女神交相輝映。格柵採用 LED 光源發光式設計，該發光格柵設計在全新 Ghost 中首次亮相並加以推廣。前大燈設計在全新 Phantom Series II 上採用鐳射切割，呈現仿若星光般的質感，該設計與車內的星光頂篷相互呼應，為夜間駕乘增添驚喜和愉悅之感。
全新設計的輪框為車身側面效果增添不少年輕動感色彩。客戶可選用全拋光或部分拋光的 3D 不銹鋼三角輪框。此外，在 Phantom Series II 還可配備古典優雅的圓盤輪框，令人追憶 1920 年代勞斯萊斯汽車的浪漫風情。圓盤輪框以拋光不銹鋼打造，配以獨特漆面，將陸地飛行感完美呈現。應部分 Phantom 客戶要求，客戶可委託定制深色鍍鉻格柵飾條、黑色引擎蓋飾條、擋風玻璃和側框飾條。其可呈現 Phantom Series II 不同色調的車身外觀之上。
Phantom Series II 也同步推出標準軸距版和長軸距版供客戶選擇且各具特色，其代表駕乘傾向的不同。如今，Phantom 標準軸距版受到更多偏好親自駕駛的客戶青睞，而 Phantom 長軸距版提供樂於獨享坐乘的客戶提供至臻奢華的絕佳體驗。
Phantom Series II 鉑金典藏版（Phantom Series II Platino）連袂發表
為紀念勞斯萊斯推出 Phantom Series II 盡顯品牌 Bespoke 高級定制精髓，勞斯萊斯耀然發佈一款全新的 Bespoke 車型Phantom Series II 鉑金典藏版。該車以珍稀鉑金的銀白色調命名，於光影照耀間盡顯專屬奢華。
Phantom Series II 鉑金典藏版前排座椅採用精緻的勞斯萊斯皮飾，後排座椅則採用織物材質，可謂與品牌早年歷史遙相呼應。內飾採用典雅的兩種同色系織料組合：其一源於義大利工坊打造，經久不衰且奢華經典，其二則是光澤耀然的竹制纖維。
兩種織料都呈現了以歡慶女神圖案為基礎的花紋。在絲綢織料中，該花紋設計較小，絲織入裡，營造極為強烈的視覺效果。同時，在如扶手、中控台以及在 Phantom 車系獨有的藝境藏珍畫廊的視線可及處，均有花紋裝飾。
在 Phantom Series II 鉑金典藏版在儀錶上的客製化時鐘採用類似設計理念，其以當代科技呈現經典材料，時鐘錶盤為3D 陶瓷打造。而在車內中最可以揮灑天馬行空靈感的畫布當屬車頂。Phantom Series II 鉑金典藏版的星空頂篷採用獨特設計，閃耀的群星向後延展，點點流星沿著車頂弧線熠熠生輝。
勞斯萊斯汽車首席執行官 托斯頓·穆勒·烏特弗斯 先生表示： 「勞斯萊斯深知客戶對於 Phantom 的喜愛，這一傑作已然屹立於巔峰。我們充分尊重客戶所想，也相信在不斷追求完美的道路上，需穩步前行，進而締造無限可能。全新Phantom Series II每一處微妙的改變無不融貫深思熟慮與縝密匠心。正如亨利·萊斯爵士所言：‘細節成就完美，但完美不止步於細節’。」