教育部不提出全國統一停課政策　教團7問教育部長

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因為家長不放心，許多班級至少半數以上學生請防疫假，造成新北、桃園、新竹等地區國小的中型學校，有半數班級呈現停課狀態，「請問部長：這樣不會影響學生學習嗎？」
部分學生請防疫假在家，教師被迫進行混成教學，有基層教師指出，教師被當超人，去年突然就學會線上教學，今年突然就學會混成教學，但設備不齊、網路不佳，「請問部長：這樣不會影響學生學習嗎？」
中小學反覆停課復課，教師每天只在忙通報、通知停課、復課，又要通知家長領快篩，導師、兼行政教師均無法安心上課，「請問部長：這樣不會影響學生學習嗎？」
代課教師要照顧自己的孩子或擔心染疫而不想進到校園，學校現場代課人力吃緊，且許多具教師證的代課教師為避免確診而失去教甄資格，已不願去代課形成代課荒，臨時找來的替代人力若僅止於當保母，「請問部長：這樣不會影響學生學習嗎？」
「3+4居家隔離」政策，今起改成「0+7」，打滿3劑疫苗、快篩陰就可免隔離，國高中生雖不適用，但教師適用，教育部卻沒有因應措施或配套方案，若引起家長恐慌，群起幫孩子請假，「請問部長：這樣不會影響學生學習嗎？」
政策朝向與病毒共存，許多教師染疫居家，但是尚未染疫的教師必須擔負起更多責任，造成人力緊縮、家長困擾，投以不信任眼光，「請問部長：這樣不會影響學生學習嗎？」
全教產表示，無能政策導致學生確診數達9萬人以上，傷害國家幼苗健康視而不見，基層反覆隔離停課、教師課程無法完整教學，學生無法好好學習，甚至影響國中會考、學校段考、教師防疫隔離假別紛亂、課務調動困難，請問部長還是認為沒有影響嗎？呼籲部長降落基層接地氣，為避免造成更多學生交叉感染，停課到暑假吧！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。