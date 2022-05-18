美女主播「地獄級料理」端上桌　老公一吃胃痛掛急診

美女主播張若妤近來主持新節目《愛吃星球》，她為了節目首次在鏡頭前大展廚藝，還自稱是「自由料理人」，節目除了料理烹飪教學外，也會推出食物開箱盲測及餐廳介紹。事實上，張若妤在和媽媽討教廚藝前不太會做菜，老公還因爲她特製的一碗「地獄料理」送急診。
張若妤意識到外食對健康的影響後開始嘗試下廚，廚齡2年的她，透露近年疫情升溫，有段時間無法到餐廳內用，讓她開始專研廚技，過程中也曾和媽媽討教，對方更是領她入廚的關鍵，張若妤炫耀：「媽媽非常會煮菜！家常菜或精緻的菜色她都會，像是紅燒鱈魚、生蠔粉絲煲都超好吃！」
不過學做菜的過程，張若妤也曾發生失誤，像是有次煮酸辣湯，不小心加了太多醋，整鍋湯成了「打翻醋罈子」的酸辣湯，還自爆老公婚前曾因吃了她做的料理送進醫院：「當時煮了韓國地獄辣泡麵，加上他邊吃邊配可樂，才會胃痛不適掛急診。」讓她相當無奈：「那次經驗後，老公只要見她做新菜色，都會說要先吃胃藥，讓我傻眼！」
※【NOWnews 今日新聞
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