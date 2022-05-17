Toyota bZ4X 159.9 萬，早鳥買車送兩萬元充電金
▲ Toyota bZ4X 159.9 萬，早鳥買車送兩萬元充電金
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▲ Toyota bZ4X 159.9 萬，早鳥買車送兩萬元充電金
bZ4X 搭載專為純電車量身訂做的 eTNGA 專屬平台，並擁有 626km 純電續航里程*1。本次在和泰汽車積極爭取下，bZ4X 幾乎與日本同步上市。
VIDEO 全新純電子品牌 Toyota bZ – 實現 beyond Zero 價值
Toyota 全新純電子品牌 Toyota bZ，命名取自 beyond Zero 第一個字母「b、Z」，希望帶給消費者「超越零碳排放」的全新價值。Toyota 認為「移動」是因能與人親近才產生意義，因此，除了行駛零碳排外，更希望帶給顧客「以人為本」的四大價值，包含：是顧客更人性的馳騁夥伴、創造更自在的社交空間，透過更安全的駕駛科技進而打造安心的社會、以及透過持續研發耐久使用的環保素材與資源的循環利用，更永續的關懷世界。
和泰汽車 黃南光 董事長（左）與 蘇純興 總經理。 eTNGA
bZ4X 為首款全新搭載純電車專屬 eTNGA 平台車款，擁有低重心設計、高剛性車體、操控樂趣高、寬敞車室空間、高性能懸吊等五大特點，將車輛最重的動力電池組配置在車底，創造出更低的車身重心，有效降低橫擺力矩，兼具舒適與穩定性，並透過最佳重量與位置分配，實現車內空間越級享受，而動力電池組與車身一體化的結構，加上底盤防護全面強化及平整化包覆，實現車身高剛性，保障駕駛、乘客及動力電池組的安全，同時提升操控樂趣。
626km 高效續航里程
Toyota 透過 HYBRID 車款超過 1,700 萬顆的電池數據經驗，與 Panasonic 共同提升研發能量並實現技術整合，製造兼具耐久與安全的高品質動力電池，掌握純電核心。全新高效能動力電池容量為 71.4kWh，並搭配專屬之動力電池溫控系統，除了以風扇強化進氣外，同時配置水冷系統，確保動力電池在快充或高速行駛狀態下亦能維持最適溫度，保持絕佳效能，造就 626km 的純電行駛里程
*1。充電系統適用國內最普遍之公建快充規格 CCS1，可負荷最高充電功率為 150kW，常態充電至 80% 僅需約 30 分鐘 *2。慢充規格則適用 SAE J1772。
bZ4X 亦首度採用馬達發電機、聯合傳動器、變頻器整合一體式的全新電能驅動系統，輸出最大馬力可達 201PS，扭力 27.2KG/M，小型化及輕量化的設計在能耗表現上能有更佳效率，也保留更多的車室內空間，煞車時，電動馬達亦兼具發電機作用，產生電力並將動能重新回收至電池以增加續航力。
電池防護 +TSS 3.0 安全防護系統
在動力電池組的安全防護方面，不僅採用車前、車尾、車側、車底的全方位保護強化結構，車身前後樑體亦為可吸收、分散衝擊的設計，避免事故發生時，撞擊力道直擊動力電池組，加上動力電池組與車體一體成型的設計，構成完整保護。另外，動力電池組採用「冷卻迴路」與「電池元件」相隔離的結構，防止冷卻液洩漏造成短路進而引發火災，同時系統也會多重監測動力電池的電壓、電流、溫度等數值，檢知動力電池組異常發熱徵兆。
bZ4X亦為台灣首款搭載「Toyota極致安全防護系統（TSS） 3.0」
*3的車款，透過攝影機偵測範圍擴大、雷達死角範圍縮小等升級優化，提升安全系統性能，除了 TSS 2.0 既有的 ACC全速域主動式車距維持定速系統 *4、LTA車道循跡輔助系統、PCS預警式防護系統等安全配備外，更新增PCS的路口辨識功能，在十字路口轉彎時可偵測對向來車與交叉入口的行人與自行車，安全守護再升級。而 RSA速限辨識輔助系統則可透過攝影機辨識，通知駕駛目前行駛路段的交通速限，亦能連動 ACC全速域主動式車距維持定速系統，避免超速。除此之外，全車更標配 40 項主被動安全防護系統 *5。 前衛外觀設計搭配寬敞車室空間
bZ4X 霸氣前衛的前視造型，搭配銳利精緻的 LED Bi-Beam 頭燈組，前後保桿與尾翼空力擾流設計，能有效降低風阻，提供更穩定順暢的行駛與續航表現。獨特輪拱設計搭配 18 吋雙色鋁圈，極線科技光條式尾燈、流線動感外觀與稜角分明的立體線條，展現科技感跑格，並採用純電車獨有的時尚雙色充電孔設計與 ELECTRIC 銘板。本次 bZ4X 推出共 6 款車色，包含全新導入的星河鈦、星魅藍與星潮銀。
內裝方面，全車系首創的 7 吋數位式儀錶板，置頂的設計減少駕駛時的視線切換，降低行車疲勞。同為 Toyota 車系首創的檔位控制旋鈕，首次導入的 12.3 吋影音主機，整合聲控、空調操控、Navi 衛星導航等多項功能，並支援 Apple CarPlay 與 Android auto。另外，bZ4X 也配備可調式動能回充系統，開啟可增加電能回充效率，在回補電量的同時亦能減少煞車踏板的使用，減少煞車頻度，駕駛體驗更輕鬆舒適。
bZ4X 標配 Qi 無線充電座、雙區恆溫空調、後座空調出風口、前座開放式置物盤與足踢感應式電動尾門等配備，行李廂可同時放置 2 個 29 吋及 2 個 26 吋行李箱。
佈局全台充電網絡
bZ4X 不僅適用全台超過 1 千個公共充電站點，Toyota 亦積極佈局環台電能生活圈，除了在 Toyota 全台經銷商據點委由士林電機建置了 80 個以上的充電站外，也與電網營運商 EValue 策略合作，提供總計超過 150 個快/慢充充電站(包含 EValue站點)，車主僅須透過 bZ4X 車主專屬的 APP「TOYOTA bZ」即可掃碼進行充電
* 7，還能享有 96 折之車主專屬優惠，且 TOYOTA bZ APP 亦可查詢充電紀錄及查找充電站。另外，Toyota 亦擁有全台最多的保修據點，全台 161 個 Toyota 保修據點都具備受過專業訓練的技術人員，並配備純電車維修保養工具，讓全台車主可就近享受完善便利的售後保養、維修服務，亦推出純電車保養套餐。 台灣車界首創「 TOYOTA 智慧購 APP 」 體驗全新販賣模式
bZ4X 將在5/18 上午 9 點開始透過全新 APP「TOYOTA智慧購」進行線上預選，只要在「TOYOTA智慧購」APP 以和泰 PAY 方式支付新台幣 2 萬元預選金，即可獲得搶先擁有 bZ4X 的機會。且本次和泰汽車更特別推出專屬 bZ4X 交車禮 – 2 萬元充電金
*8，贈送予 6 月底前於 Toyota 智慧購 APP 參加預選並完成正式汽車買賣契約簽訂的 bZ4X 車主們。
全新純電休旅 bZ4X 建議售價為 159.9 萬元，即日起，消費者可親臨 Toyoya 全台 bZ4X 專屬展示據點，相關資訊亦可上TOYOTA 網站: http://www.toyota.com.tw查詢。
*1 前述純電行駛里程為依據歐盟ECE R101及其後續修正指令標準測試程序(NEDC行車型態)測試之測試值，係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得，實際道路行駛時因受天候.路況.載重.使用空調系統.駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其續航里程實際值可能與測試值有所差異。詳情請參閱經濟部能源局網站。
*2 係指在DC最大功率150kW下，由低電量警示亮起後充至80%所需時間，充電時間依充電環境及各地區供電狀況將有所差異，實際充電時間可能有所不同。
*3 Toyota Safety Sense之作動條件限制請參考TOYOTA官網，或洽全台經銷商，以了解車主手冊內相關說明。
*4 ACC全速域主動式車距維持定速系統可設定車速30-180km/h間定速巡航，並於駕駛設定之車速範圍內視前車行駛速度自動增速、減速或停止。
*5所有主、被動安全配備作動均有條件限制，相關限制請洽全台各經銷商，以了解車主手冊內相關說明。
*6 本配備不含手機，且並非適用所有廠牌手機型號，智慧型手機適用機種以支援Qi無線充電技術為準。
*7 限於TOYOTA策略合作夥伴 – 華城電能(EVALUE)站點與TOYOTA經銷商據點快充站點，始得以專屬APP「TOYOTA bZ」操作進行充電，並另享專屬車主優惠。
*8 價值新台幣2萬元之充電金須透過「TOYOTA 智慧購」APP預選bZ4X，並於2022/6/30(含)前完成正式契約簽訂，且後續完成領牌交車等手續方能獲得。2萬元充電金詳細活動辦法及限制請參閱TOYOTA官網。