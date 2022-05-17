Toyota bZ4X純電休旅，單一車型159.9萬元搶攻平價電動休旅級距

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全新純電子品牌Toyota bZ –實現beyond Zero價值
Toyota全新純電子品牌-Toyota bZ，命名取自beyond Zero第一個字母「b、Z」，希望帶給消費者「超越零碳排放」的全新價值。Toyota認為「移動」是因能與人親近才產生意義，因此，除了行駛零碳排外，更希望帶給顧客「以人為本」的四大價值，包含：是顧客更人性的馳騁夥伴、創造更自在的社交空間，透過更安全的駕駛科技進而打造安心的社會、以及透過持續研發耐久使用的環保素材與資源的循環利用，更永續的關懷世界。beyond Zero的核心精神，旨在使Toyota bZ系列車款不僅能帶給車主超越以往的純電駕馭體驗，更是為了創造美好的未來而存在。
eTNGA為純電而生 引領前所未有駕馭樂趣
bZ4X為首款全新搭載純電車專屬eTNGA平台車款，擁有低重心設計、高剛性車體、操控樂趣高、寬敞車室空間、高性能懸吊等五大特點，將車輛最重的動力電池組配置在車底，創造出更低的車身重心，有效降低橫擺力矩，兼具舒適與穩定性，並透過最佳重量與位置分配，實現車內空間越級享受，而動力電池組與車身一體化的結構，加上底盤防護全面強化及平整化包覆，實現車身高剛性，保障駕駛、乘客及動力電池組的安全，同時提升操控樂趣。
精熟純電造車工藝 打造626km高效續航里程
Toyota透過HYBRID車款超過1,700萬顆的電池數據經驗，與PANASONIC共同提升研發能量並實現技術整合，製造兼具耐久與安全的高品質動力電池，掌握純電核心。全新高效能動力電池容量為71.4kWh，並搭配專屬之動力電池溫控系統，除了以風扇強化進氣外，同時配置水冷系統，確保動力電池在快充或高速行駛狀態下亦能維持最適溫度，保持絕佳效能，造就626km的純電行駛里程*1，滿足顧客多元用車生活，讓續航無後顧之憂。充電系統適用國內最普遍之公建快充規格-CCS1，可負荷最高充電功率為150kW，常態充電至80%僅需約30分鐘*2。慢充規格則適用SAE J1772，讓車主南北通行無虞，隨時展開純電之行。
bZ4X亦首度採用馬達發電機、聯合傳動器、變頻器整合一體式的全新電能驅動系統，輸出最大馬力可達201PS，扭力27.2KG/M，小型化及輕量化的設計在能耗表現上能有更佳效率，也保留更多的車室內空間，煞車時，電動馬達亦兼具發電機作用，產生電力並將動能重新回收至電池以增加續航力，展現Toyota出色的動能科技。
固若金湯的電池防護+TSS 3.0安全防護系統，純電駕馭更安心
在動力電池組的安全防護方面，不僅採用車前、車尾、車側、車底的全方位保護強化結構，車身前後樑體亦為可吸收、分散衝擊的設計，避免事故發生時，撞擊力道直擊動力電池組，加上動力電池組與車體一體成型的設計，構成固若金湯的完整保護。另外，動力電池組採用「冷卻迴路」與「電池元件」相隔離的結構，防止冷卻液洩漏造成短路進而引發火災，同時系統也會多重監測動力電池的電壓、電流、溫度等數值，檢知動力電池組異常發熱徵兆。
bZ4X亦為台灣首款搭載「Toyota極致安全防護系統（TSS） 3.0」*3的車款，透過攝影機偵測範圍擴大、雷達死角範圍縮小等升級優化，提升安全系統性能，除了TSS 2.0既有的ACC全速域主動式車距維持定速系統*4、LTA車道循跡輔助系統、PCS預警式防護系統等安全配備外，更新增PCS的路口辨識功能，在十字路口轉彎時可偵測對向來車與交叉入口的行人與自行車，安全守護再升級。而RSA速限辨識輔助系統則可透過攝影機辨識，通知駕駛目前行駛路段的交通速限，亦能連動ACC全速域主動式車距維持定速系統，避免超速，安全實用又方便。除此之外，全車更標配40項主被動安全防護系統*5，讓車主純電駕馭更安心。
前衛外觀設計搭配寬敞車室空間 展開不凡的純電之行
bZ4X擁有極具侵略感的前瞻美學設計，霸氣前衛的前視造型，搭配銳利精緻的LED Bi-Beam頭燈組，盡顯高科技質感，前後保桿與尾翼空力擾流設計，能有效降低風阻，提供更穩定順暢的行駛與續航表現。獨特輪拱設計搭配18吋雙色鋁圈，更加彰顯SUV霸氣感，極線科技光條式尾燈、流線動感外觀與稜角分明的立體線條，展現掠奪目光的科技感跑格。純電車獨有的時尚雙色充電孔設計與ELECTRIC銘板，所經之處吸引眾人目光。本次bZ4X推出共6款車色，包含全新導入的星河鈦、星魅藍與星潮銀，提供顧客多樣化的選擇。
內裝方面，全車系首創的7吋數位式儀錶板，置頂的設計減少駕駛時的視線切換，降低行車疲勞。同為Toyota車系首創的檔位控制旋鈕，簡潔俐落，直覺性操作讓駕駛快速上手，首次導入的12.3吋影音主機，整合聲控、空調操控、Navi衛星導航等多項功能，並支援Apple CarPlay與Android auto，聰明應援行車生活。另外，bZ4X也配備可調式動能回充系統，開啟可增加電能回充效率，在回補電量的同時亦能減少煞車踏板的使用，減少煞車頻度，駕駛體驗更輕鬆舒適。
bZ4X寬敞十足、靜謐舒適的座艙設計，陪伴駕駛與乘客度過獨一無二的美好時光，為滿足車主日常使用的便利性需求，bZ4X標配Qi無線充電座*6、雙區恆溫空調、後座空調出風口、前座開放式置物盤與足踢感應式電動尾門等多項人性化貼心配備，廣闊的後行李廂可同時放置2個29吋及2個26吋行李箱，讓每次起步都優雅從容。
佈局全台充電網絡 即刻啟動電能生活圈
bZ4X不僅適用全台超過1千個公共充電站點，為讓車主無純電續航的後顧之憂，Toyota亦積極佈局環台電能生活圈，除了在Toyota全台經銷商據點委由士林電機建置了80個以上的充電站外，也與電網營運商EVALUE策略合作，提供總計超過150個快/慢充充電站(包含EVALUE站點)，車主僅須透過bZ4X車主專屬的APP「Toyota bZ」即可掃碼進行充電*7，還能享有96折之車主專屬優惠，且Toyota bZ APP亦可查詢充電紀錄及查找充電站，讓車主輕鬆展開純電移動生活。另外，Toyota亦擁有全台最多的保修據點，全台161個Toyota保修據點都具備受過專業訓練的技術人員，並配備純電車維修保養工具，讓全台車主可就近享受完善便利的售後保養、維修服務，亦推出純電車保養套餐，把關車主的行車安全。
台灣車界首創「Toyota智慧購APP」，體驗全新販賣模式
車迷期待已久的Toyota純電休旅車bZ4X，將在5/18 上午9點開始透過台灣車界首創的全新APP「Toyota智慧購」進行線上預選，只要在「Toyota智慧購」APP以和泰PAY方式支付新台幣2萬元預選金，即可獲得搶先擁有bZ4X的機會，體驗純電車的駕馭魅力。且本次和泰汽車更特別推出專屬bZ4X交車禮 – 2萬元充電金*8，贈送予6月底前於Toyota智慧購APP參加預選並完成正式汽車買賣契約簽訂的bZ4X車主們。
全新純電休旅bZ4X建議售價為159.9萬元，即日起，消費者可親臨Toyota全台bZ4X專屬展示據點，實際感受新車不凡的魅力，相關資訊亦可上Toyota 網站: http://www.toyota.com.tw查詢。
| 車型
| bZ4X
| 建議售價
| 159.9萬元
*1 前述純電行駛里程為依據歐盟ECE R101及其後續修正指令標準測試程序(NEDC行車型態)測試之測試值，係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得，實際道路行駛時因受天候.路況.載重.使用空調系統.駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其續航里程實際值可能與測試值有所差異。詳情請參閱經濟部能源局網站。
*2 係指在DC最大功率150kW下，由低電量警示亮起後充至80%所需時間，充電時間依充電環境及各地區供電狀況將有所差異，實際充電時間可能有所不同。
*3 Toyota Safety Sense之作動條件限制請參考Toyota官網，或洽全台經銷商，以了解車主手冊內相關說明。
*4 ACC全速域主動式車距維持定速系統可設定車速30-180km/h間定速巡航，並於駕駛設定之車速範圍內視前車行駛速度自動增速、減速或停止。
*5所有主、被動安全配備作動均有條件限制，相關限制請洽全台各經銷商，以了解車主手冊內相關說明。
*6 本配備不含手機，且並非適用所有廠牌手機型號，智慧型手機適用機種以支援Qi無線充電技術為準。
*7 限於Toyota策略合作夥伴 – 華城電能(EVALUE)站點與Toyota經銷商據點快充站點，始得以專屬APP「Toyota bZ」操作進行充電，並另享專屬車主優惠。
*8 價值新台幣2萬元之充電金須透過「Toyota 智慧購」APP預選bZ4X，並於2022/6/30(含)前完成正式契約簽訂，且後續完成領牌交車等手續方能獲得。2萬元充電金詳細活動辦法及限制請參閱Toyota官網。