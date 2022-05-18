不吃油的「車」，Toyota bZ4X試駕

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我們究竟需要什麼樣的電動車
在開始報告這兩天駕著Toyota bZ4X半個台灣來回將近500公里的心得前，我們先來一起思考個很重要的問題 — 你我究竟需要什麼樣的電動車？
很多人對於電動車其實有盲點，他們覺得電動車應該要跟燃油車不一樣，不，是真的豬羊變色的那種不一樣，就是看起來長得不一樣、聽起來聲音不一樣、補充能源方法不一樣，就連開起來感覺也得不一樣，那會讓人有種高人一等的虛榮滿足感，然後呢？他們說不上來。
倘若你也有如此迷思，那麼電動車之於你，其實比較類似於玩具，有趣的來了，一般拿來玩的速度機器，通常必須自帶滿滿情趣，或許擁有彎中無人能及的循跡，或許賽道裡做得出驚天動地的圈時，或許線條美得不可方物，也或許曾在車壇歷史中佔有一席之地，最最起碼，要能自己動手做享受DIY樂趣，這些條件滿足了，才有作為玩具的價值與道理，仔細想想，目前什麼電動車產品能做到？
而當今絕大多數電動車真能奉上給予我們的，則是更潔淨的排放、更安靜的巡弋、更低的耗能成本以及因機械空間最小化來的更寬裕空間，單就這些面向，有哪點不是更似我們長久以來對於移動工具的期許？
bZ4X，究竟是怎樣的車
所以個人在看電動車，至少截至目前為止，扣除滿滿洋溢的新鮮感，我更看重的是這個產品能否提供駕駛者或乘員更美好的移動經驗，炫目的科技、堆疊的配置或絢爛的設計都該為著服務使用者的目的，而且斷無理由喧賓奪主掩蓋掉實際駕乘時的表現，關於這點，bZ4X的種種設定確實深得我心。
從幾個面向來看最是清楚明瞭，首先，其具備相當家族化的設計，透過簡練的筆觸修飾後，流露出獨特但卻不突兀的新世代電動車樣態，一如所有Toyota產品，足以馴服最大多數人的美感。其次，bZ4X具備4,690mm x 1,860mm x 1,650mm的身形量體，看數據便知，與一般中型SUV不具過度差異，於城市穿梭，自然也更容易適應。另外，從比起同門RAV4略長、略寬卻略扁的數據，外加更低斜動感的造型，甚至有幾許「電動版RAV4 Coupe」的聯想，事實上，以bZ4X更具跑格的樣態與設計，很難不認為設計師有著如此心意。
除此之外，甚至座艙也呼應整體定位，身處其中很自然就能得知是在一輛Toyota的車室裡，但卻又能夠察覺滿滿新意，像是更簡潔的線條筆觸就是很討喜的設計，而7吋頂置式儀錶則帶有幾分Peugeot i-Cockpit座艙的調調，再加上全黑或黑/灰雙色兩種選項內裝配色，有點新，又不會讓人不適應，這正是bZ4X給人的第一印象。
是的，bZ4X真的是輛「車」
而對電動車來說最受矚目的動力架構，bZ4X是以一套71.4kWh電池模組，驅動前軸具備201匹最大馬力與27.2公斤米最大扭力的電動馬達，由此而來，其0-100km/h加速僅得區區7.5秒，而理論續航距離則來到WLTC標準的559km。
目前台灣市場單一引進前輪驅動版本(國外尚有雙馬達四驅車型)，但更值得一提的是，其電池模組不僅平貼置於底盤，同時更壓低位置鋪在輪圈中心點下方，由此而來重心更低，再協同前麥花臣、後多連桿以及前後防傾桿懸吊配置，整體駕馭感受更加安定沈穩，即便以較快的速度入彎，依舊保有以中型SUV來說相當甜美的車頭指向性與車輪循跡性，動態表現堪稱品牌優等生。
而加速反應上，bZ4X的「電門」被設定得極其線性，那是種被刻意調校得滑順的提速過程，很明顯能夠感受到儘可能不讓電動馬達突如其來的猛爆推力嚇到乘員的用心，這部分對應市區道路走走停停的景況倍感窩心，因為你再也無需如同過往駕駛其他電動車時那般謹慎注意，當然若突然想要衝刺大腳電門下去，這輛車還是會給你相當程度的「驚喜」 — 就是那種電動車才能輕易帶來迸射而出的快感。
所以我才會再三強調車之所以為車的道理，光是譁眾取寵無非單純造神而已，能夠讓你安心信賴駕馭或乘坐才具備身為車的充分意義，而這點向屬Toyota造車時的原則問題，現在邁入電氣化時代，照樣進退得宜。
而且，還是輛好用的車
而且，bZ4X其他各方面表現也照樣讓人心曠神怡，舉個例，在2,850mm軸距條件下，整體座艙空間表現比起同級汽油SUV肯定更加亮眼，甚且後座椅背也帶來兩段傾角可調設計，長途乘坐更加舒適，與此同時車室內還多的是充裕置物機能，在這兩天的試駕體驗中，提供裝載攝影器材、行李與雜物時無比便利性，而12.3吋中控螢幕不僅功能齊全，還具備無線Apple Carplay與有線Andriod Auto連結功能。
除此之外，長途駕駛時更需看重ADAS系統所能給予的幫助，bZ4X不意外配上了TSS 3.0駕駛輔助機制，就硬體部分將攝影鏡頭偵測範圍擴大，並令雷達死角範圍縮小，再強化車道辨識能力後，總的就讓整套系統的啟動與運行皆更加優化，體現在實際使用感受上，當天我從上高速公路開始便直接開啟所有功能，至下交流道約略200km距離間，ACC與LTA兩套系統已完全可以替代雙手與右腳(當然手還是得不時扶著方向盤)，那種放鬆的感受用過就能理解，同時加減速與轉向修正的順暢性也極其理想，其作動的自然與舒適感受，推估已勝過路上六、七成駕駛者。
我們究竟需不需要一輛電動車
在足足兩天的試駕過程中，由於行駛距離較長，很合理的還是進行了一次充電動作，我們是在華城電機的CCS1快速充電站進行充電，花了大約42分鐘的時間，將電量從原本的20%左右補充至82%。
基本上，如果將電充滿狀況下，正常行駛包括開啟冷氣，據系統顯示滿電時大約能夠行駛將近400km距離，與一般正常推估原廠數據的六、七成大致相仿，而如果像我們一樣僅充到80%左右，則能換得290km左右的續航力，這樣的里程對應每天的通勤短遊綽綽有餘，但若打算南北縱走或環島旅行則難免力不從心，於是乎，現階段電動車儘管續航里程已經突飛猛進，作為每日都會通勤使用已相當理想，但若經常有長途旅運的需求，則仍不若傳統內燃機便捷的補充能源機制，因此究竟需不需要一輛電動車，端看自己的使用目的與需求而定。
不過話說回來，截至目前為止，儘管個人已試過不下十數輛純電動力車款，但確實沒有幾款比起bZ4X還要更加輕鬆好開易上手，也就是說，任何本來已長年擁有燃油動力車的車主若想試試電動車，只要選擇bZ4X絕對最能無縫接軌無痛轉換，所以標題才開宗明義告訴你這是一輛不燒油的「車」 — 因為bZ4X確實是道道地地的交通工具，而不只是一具會跑的3C產品。