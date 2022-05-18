各項高分的優等生－Kia Sportage X-Line 4WD試駕
中型休旅車可說是兵家必爭之地，其中又以國產與進口90～140萬元級距市場最為激烈，而Kia近期端出牛肉帶來全新世代Sportage，除了擁有與自家集團Tucson L相同的招搖外型，與切中國內消費者喜好的長軸尺碼空間，還有多項配備與科設計，但最重要的還是要看實際表現。
雖然現今休旅車當道，只要有推出休旅車型就已成功一半，但也因此在激烈競爭環境下產品必須要有吸引消費者眼球的特性才行，這部分近期帶來全新世代Sportage的Kia就有做到。
其中要於國產進口90～140萬元級距脫穎而出吸引消費者目光，除配備、空間、動力外，外型設計也是不可或缺的重要一環。而在設計這項目可以看到Kia Sorento、Carnival與EV6都有著鮮明的人色彩及更醒目和充滿濃厚歐系討喜的設計，此次的新世代Sportage也遵循相同的邏輯思維。但為了賦予Sportage更運動化風格，在新世代虎鼻水箱護罩基礎輪廓下導入ㄑ型日行燈，搭配上下分層的頭燈與方向燈，無論白天或夜晚都能帶來極為醒目的視覺辨識效果。車尾燈組也採用與日行燈類似的設計，相對平整的尾門規劃則勾勒出和EV6有所連結的造型。
Sportage此次可說端出牛肉，除了有吸睛的外型，配備方面更是符合消費者希望樣樣有的規格。坐進Sportage車室有著既新鮮卻有熟悉的感覺，因與Carnival和EV6相同配備雙12.3吋曲面螢幕，並搭配觸控式切換空調/音響功能面板，在營造簡約不繁雜感受也帶來科技氛圍，不僅曲面螢幕排檔也採用和EV6相似的旋鈕式設計元素。 如果有在關注Kia車款應該有發現此次Sportage的中控系統終於導入中文化介面，再搭配多項功能與Apple CarPlay/Android Auto連接，整體操作使用都較以往顯得更直覺便利。除此之外Sportage全車系配備智慧巡航控制、車道維持、駕駛疲勞警示構成的Level 2半自動駕駛及盲區防撞煞車輔助，中規Apex車型增加盲區顯影輔助、環景輔助，而試駕的頂規X-Line則有雙前座通風/加熱座椅、後座加熱座椅、方向盤加熱與無線充電等配備。 在空間方面新世代Sportage值得嘉許，為了博得消費者青睞則導入長軸版車型，與以往相比車長增加175mm來到4,660mm，車寬增加10mm至1,865mm，車高也加高25mm至1,660mm，軸距更是提升85mm到2,755mm。除在外觀營造更寬大氣勢，也在同級對手中取得優勢，而實際明顯增長的車室空間，搭配具備多段椅背調整功能，都切中該級距消費者喜好與需求。 相較於以往柴油引擎，新Sportage則導入更合消費者胃口的汽油渦輪引擎，其規格就是具有180hp最大馬力與27kgm扭力峰值的1.6升渦輪引擎。或許先前的經驗與數據規格對Sportage實際駕駛有所期待，在七速雙離合器自手排變速系統驅動下，有著相當輕盈順暢的反應，但若進一步甚至刻意加深油門，並未出現預期的衝刺力道，縱使切至Sport模式也僅換得稍加強勁的能量釋出，整體表現屬於文雅風格，但對於該級距消費者來說，飽滿順暢不拖泥帶水的反應才是他們想要的。 雖說在動力輸出並未符合個人期望，但Sportage類歐系的底盤設定與回饋，卻讓人在彎中感受到樂趣，加上X-Line車型配置的四輪驅動系統，則進一步增加彎中循跡性。不過Sportage終究是款休旅車且輪胎設定，用稍微激進的方式入彎還是會產生推頭情況。 雖然美醜每個人觀點都不相同，不管喜歡與否新世代Sportage絕對會吸引你注目，若你進一步坐進車室體驗，其座艙格局、曲面螢幕、木紋飾板、豐富的配備項目都會讓你對Sportage產生好感。現在就看森那美起亞價格策略操作，若較以往沒有過多漲幅，相信能增加消費者入手意願。