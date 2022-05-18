導入曲面螢幕，BMW發表中期小改款3 Series

我是廣告 請繼續往下閱讀
在這大改款與小改款界線、以及改款時程越來越模糊的年代，新發表的3 Series基本還算是G20/21世代；其在外觀上進行了些許更動，強化視覺存在感，車頭部分換上了新設計的大燈與雙腎形水箱護罩，其中大燈變得較為纖細，搭配倒L形日行燈，整體搭配更為俐落。並可選配主動式LED頭燈，燈具內的藍色飾條可做為辨識，並可讓大燈亮起時會有藍光效過，更為炫目，該套主動頭燈，具備轉向，輔助、矩陣變光與動態光線調整的功能，達到全方面的照明效果。而腎形水箱護罩則是經過重新修飾輪廓與格柵，達到畫龍點睛效果，下方氣壩也採黑色高亮度黑色烤漆處理，以增添質感。車尾整體設計則大致維持，但排氣尾管造型改為直徑90mm或100mm的圓管式樣〈依動力規格有所不同〉。
同時，BMW亦提供新設計的M Sport Package與新推出的M Sport Package Pro升級套件，有助於進一步強化其運動風格；M Sport Package包括了蜂巢樣式水箱護罩、前後擾流翼與新設計18吋M款輕合金圈。
BMW M GmbH操刀的BMW Performance 車型，則會配上網狀設計的腎形水箱護罩、18或19吋M款輕合金圈，排氣尾管也改為梯形設計，而M款後視鏡也會配上亮黑色飾蓋，是另一特徵。至於新增的M Sport Package Pro套件，配有M款窗框、M款燈眉飾板與具有紅色卡前之M Sport制動系統。
此外，本次改款也新增多款新車色，包括：M Sport Package可選M布魯克林灰、Skyscraper灰，BMW Individual之Frozen Pure灰、Frozen Tanzanite藍等特殊金屬色。另外在客製項目中的BMW個性化特殊車色選單中則還有額外的150種顏色可選。
而本次3 Series改款最大的亮點，無疑是配上了與iX相同的大面積曲面螢幕與撥桿式排檔，其中撥桿式排檔也與iDrive 8介面整合，不再有傳統的排檔桿，而曲面螢幕由12.3吋數位儀錶與14.9吋觸控螢幕所組成。同時新3 Series也將三區恆溫空調列為標準配備，並可以語音或觸控螢幕來操作，另外，自動防眩光後視鏡、配後倒車攝影及前後雷達感應、BMW Live Cockpit Plus與衛星導航也都為標配。
新3 Series同樣提供多種動力配置，以及後輪驅動或四輪傳動選項，並有四種汽油動力規格、兩種插電式油電混合動力規格與三款柴油動力規格可選，動力輸出範圍自150hp至374hp，搭配8速Steptronic手自排變速系統，亦可選配8速Steptronic Sport變速系統，具有更快的換檔反應，與提供彈射起步控制功能。
新3 Series亦配上了智慧駕駛輔助科技，包括主動防撞輔助與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助、抬頭顯示器、路口車流防撞、盲點偵測、車道偏移警示、閃避轉向輔助、速限提示功能、停車後方防撞輔助等都列於標配或選配清單中。
新3 Series亦配上了智慧駕駛輔助科技，包括主動防撞輔助與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助、抬頭顯示器、路口車流防撞、盲點偵測、車道偏移警示、閃避轉向輔助、速限提示功能、停車後方防撞輔助等都列於標配或選配清單中。