首位直播YOLO族　3萬台幣玩遍匈牙利30天

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2年多前到匈牙利打工換宿，島女Bobo原本以為自己打工度假一年就會回台，沒想到意外愛上匈牙利而留下，帶著她在澳洲和加拿大存的所有家當，原本打算環歐壯遊一番，又意外因疫情打亂腳步，2020年5月全球新冠疫情爆發之際因國外整個封城影響讓她沒法有收入，島女Bobo開始加入17LIVE直播成為全職直播主，屬於旅遊系LIVER的島女Bobo也是17LIVE首位匈牙利旅遊LIVER，每天透過直播分享她最真實的旅歐生活，島女Bobo把自己歸類為生活主播，自詡自己的直播間就像「楚門的世界」，「我直播的才藝就是真實的呈現，我要讓大家知道在國外的生活模式。」島女Bobo覺得自己就是個簡單的女生，她說：「如果要說特別之處，只能說我在物質上很知足，生活態度會改變你的人生，放下物質，精神生活才是最重要的。」
上線可以看到島女Bobo在家剛起床穿著家居服、和朋友吃飯逛街，或是她參加歐洲各地節慶迅速和其他遊客熟絡一起歡快聊天起舞的各種生活樣貌，全職主播的收入成為支持島女Bobo疫情期間在歐洲生活的主要經濟來源，她很感謝17LIVE的寶寶們（網友）很疼她，每個月都提供她足夠吃飯生活的費用，讓她能靠著之前存款慢慢遊走世界。另外，直播也成為島女Bobo隻身在國外面對孤單寂寞時的最佳陪伴，她說：「直播一開大家都來陪我了，我就是很真實的主播，寶寶們陪我哭、陪我笑、我遇到渣男的時候安慰、我鑽牛角尖的時候開導我，有時候我信任他們比信任我的朋友多呢。」
島女Bobo，朋友說她是風一般的女子，根本抓不住，她從26歲第一次自助旅行起就開始自己決定要邁向世界何處，島女Bobo臉書粉專「匈牙利不只有布達佩斯」因帶著國旗和紅白拖在歐洲各地旅遊拍照開始受到網友關注，她說這趟歐洲行是帶著介紹台灣的心情出國的，才開始拿著國旗拍照在各地做起國民外交，目前她的國旗照已遍佈匈牙利、義大利、冰島、英國、比利時、盧森堡、希臘、荷蘭、斯洛伐克、西班牙、瑞士等國家主要景點，島女Bobo所到之處都會想辦法讓國旗迎風飄揚或和當地人合影，經常會引起外國人感到新奇特別跑來詢問，還曾碰到在當地的台灣人跑來相認及合照。
物質上很知足的島女Bobo有一套自己的省錢旅遊模式，曾以3萬台幣環匈牙利30天，她分享獨特的旅遊型態：「能走路就不搭車，能搭便車就不搭大眾運輸工具，能搭大眾運輸工具就不搭計程車，能喝水就不喝飲料，沒有額外的零食除非是當地特殊需要品嚐的，只有需要沒有想要。」島女Bobo身在海外也經常參與各項宣傳台灣的旅遊展及華語文推廣活動，坦言充實好自己後的目標是想出書當作家或成為世界導遊，目前正在籌劃寫一本關於匈牙利的書，而正在進行的節慶環歐之旅，則是為了下一本書做準備。
隨著歐洲大解封，島女Bobo4月底正式展開她視為一趟人生壯遊的環歐旅行，預定前往歐洲各國，近日旅程正來到西班牙，島女Bobo每天會找時段上線直播，她的旅程也是很YOLO，她說：「通常島女去一個國家之前，是不太會做功課的，我只會查貨幣、基本物資、時差、天氣、網路然後就出發了，一方面變數太多，一方面不想給自己框架。」她這趟最主要首要目標只有大概的想法「跟著島女用節慶環歐」，起程前後才陸續加入各種新元素，如沙發衝浪、拜訪各國代表處、認識旅外台灣之光等，她自認旅行運很好，常遇到對的天氣和對的人，旅途上島女Bobo珍惜和每個人相聚的每段緣份，她說：「反正不要限制自己的想像，身邊的每個人都是你的人生導師，有時候甚至會是一輩子的朋友。」
我很「做自己」這件事情在亞洲的生活圈其實不是那麼容易，尤其在國外的亞洲圈，經常需要被評價，今年我感覺我越來越不在意別人的評價了，我就是我，我對於我敢愛敢恨、努力求生存感到驕傲。島女Bobo強調她所認為YOLO的重點是「尊重自己的選擇」，她說：「不一定是要選擇跟我一樣的吉普賽人人生，我身邊很多朋友選擇結婚生子，這也是他們YOLO的態度，面對自己的選擇，不去跟別人的生活比較，也不羨慕別人的生活，自在的活在自己的選擇裡，這就是YOLO。」（編輯：楊穎軒）