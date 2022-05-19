▲ 純電原型車！保時捷 718 Cayman GT4 ePerformance 盡現 Mission R潛力

保時捷 718 Cayman GT4 ePerformance 作為這項計畫的測試車輛，如同Mission R 概念車，這部全時四輪驅動賽車的底盤來自於 718 Cayman GT4 Clubsport，而電動馬達與電池技術則來自 Mission R，在資格認證模式下，可輸出至少 1,000 PS（735kW）的最大馬力；而在模擬賽事中，該動力系統可維持30分鐘以上的穩定輸出612 PS（450 kW），相當於一場 Carrera Cup 賽事的總時長。718 Cayman GT4 ePerformance 的單圈時間和極速性能，則足以與當今 992 世代的 911 GT3 Cup 匹敵。
保時捷致力於在 2030 年，讓所有市售新車的價值鏈及生命週期實現碳中和，屆時純電動新車佔比預計將超過八成。
如同 Mission R一樣，718 Cayman GT4 ePerformance 的純電驅動系統採用分別設置於前、後軸上的永磁同步馬達，將其打造成可輸出高達 1,088 PS（800 kW）動力的全時四輪驅動賽車。保時捷為電動馬達及電池組研發出直油冷卻系統，大幅增進散熱效能，有效避免系統熱衰竭。718 Cayman GT4 ePerformance 專案經理 Björn Förster 解釋道：「油冷系統的整合對車輛影響甚鉅，由於少了熱衰竭，研發團隊和空氣動力學、熱力學領域、高壓電及車身結構多位專家共同努力下，終於打造出能將電池的潛力徹底發揮的工程架構，造就動力─在賽車模式下─可穩定輸出長達半小時。」除了強大的動力之外，透過 900 伏特電力技術，電池以全功率充電，僅需 15 分鐘就能將電量由 5% 補充至 80%。
來自 Porsche Style 的設計團隊，在設計師 Grant Larson 的帶領之下，打造出 718 Cayman GT4 ePerformance 更加張狂的外觀。這款賽車相較於 718 Cayman GT4 Clubsport，車身加寬 14 mm，全車約有 6,000 個零組件是全新設計。車體由天然纖維複合材質製成，這種複合材質在製造過程中所產生的碳排放量低於其他合成材料，更同時使用回收碳纖維於測試研發之中。718 Cayman GT4 ePerformance擁有相較於718 Cayman GT4 Clubsport更加外擴的輪拱，增加的空間有利於安裝更寬的 18 吋 Michelin 賽車胎，這款輪胎使用大量永續及可再生原料。
Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance 將於 2022 年 6 月 23 至 26 日舉辦的Goodwood 速度嘉年華（Goodwood FoS）中首次亮相。在這場位於英格蘭南部的知名賽車節慶上，這部純電動概念車將參與長達 1.9 公里的爬坡賽。緊接著於2022 年 8 月 20 日參加保時捷萊比錫工廠的 20 週年慶祝活動，718 Cayman GT4 ePerformance 將於該廠全長達 3.7 公里的賽道上奔馳，該賽道集世界多條知名賽道的特色賽段於一身。這兩部 718 Cayman GT4 ePerformance 展示車今年將在各個歐洲國家巡迴，並於 2023 年初前往北美，最後在 2024 年中抵達亞太地區，為此次世界巡迴長征劃下句點。為符合「race2zero」的永續發展策略，運輸方式也將優化，整趟巡迴將完全透過船舶、火車和卡車等方式完成運送。
718 Cayman GT4 ePerformance 專案銷售經理 Oliver Schwab表示：「 718 Cayman GT4 ePerformance 為保時捷客戶賽車開創全新的純電賽車之路，我們將向全球合作夥伴展示這個創新的概念，同時與車手、車隊、相關組織、政府以及其他有興趣的夥伴一起，搜集各方對於未來保時捷賽車形式的更多想法。」
GT4 ePerformance 的合作夥伴
718 Cayman GT4 ePerformance 攜手七個合作夥伴展開世界巡迴展演，所有參與企業皆將這場巡迴視為與保時捷賽車進一步合作推動永續發展的舞台。首次加入專案的全球物流服務領導品牌 DB Schenker，將提供永續運輸服務。長期合作夥伴 ExxonMobil 透過 Mobil 品牌，參與賽車冷卻劑和潤滑油領域的共同研發。保時捷的計時合作夥伴瑞士豪華手錶製造商 TAG Heuer ，贊助包括該專案在內的多個保時捷賽車專案。Michelin作為保時捷賽車運動的長期技術合作夥伴， 為 718 Cayman GT4 ePerformance 開發出極耐用的賽車輪胎。而時尚品牌 Hugo Boss 負責提供車隊官方服飾，運動品牌 Puma 將負責車手和技師的防火服，車隊工具則由 Hazet 擔任官方供應商。