▲ 純電原型車！保時捷 718 Cayman GT4 ePerformance 盡現 Mission R潛力

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保時捷 718 Cayman GT4 ePerformance 作為這項計畫的測試車輛，如同Mission R 概念車，這部全時四輪驅動賽車的底盤來自於 718 Cayman GT4 Clubsport，而電動馬達與電池技術則來自 Mission R，在資格認證模式下，可輸出至少 1,000 PS（735kW）的最大馬力；而在模擬賽事中，該動力系統可維持30分鐘以上的穩定輸出612 PS（450 kW），相當於一場 Carrera Cup 賽事的總時長。718 Cayman GT4 ePerformance 的單圈時間和極速性能，則足以與當今 992 世代的 911 GT3 Cup 匹敵。





GT 賽車專案經理 Matthias Scholz。

保時捷致力於在 2030 年，讓所有市售新車的價值鏈及生命週期實現碳中和，屆時純電動新車佔比預計將超過八成。





如同 Mission R一樣，718 Cayman GT4 ePerformance 的純電驅動系統採用分別設置於前、後軸上的永磁同步馬達，將其打造成可輸出高達 1,088 PS（800 kW）動力的全時四輪驅動賽車。保時捷為電動馬達及電池組研發出直油冷卻系統，大幅增進散熱效能，有效避免系統熱衰竭。718 Cayman GT4 ePerformance 專案經理 Björn Förster 解釋道：「油冷系統的整合對車輛影響甚鉅，由於少了熱衰竭，研發團隊和空氣動力學、熱力學領域、高壓電及車身結構多位專家共同努力下，終於打造出能將電池的潛力徹底發揮的工程架構，造就動力─在賽車模式下─可穩定輸出長達半小時。」除了強大的動力之外，透過 900 伏特電力技術，電池以全功率充電，僅需 15 分鐘就能將電量由 5% 補充至 80%。





718 Cayman GT4 ePerformance 專案經理 Björn Förster。

來自 Porsche Style 的設計團隊，在設計師 Grant Larson 的帶領之下，打造出 718 Cayman GT4 ePerformance 更加張狂的外觀。這款賽車相較於 718 Cayman GT4 Clubsport，車身加寬 14 mm，全車約有 6,000 個零組件是全新設計。車體由天然纖維複合材質製成，這種複合材質在製造過程中所產生的碳排放量低於其他合成材料，更同時使用回收碳纖維於測試研發之中。718 Cayman GT4 ePerformance擁有相較於718 Cayman GT4 Clubsport更加外擴的輪拱，增加的空間有利於安裝更寬的 18 吋 Michelin 賽車胎，這款輪胎使用大量永續及可再生原料。



