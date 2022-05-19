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3 天不滿意可退車退款！abc 好車網推出「安心購」服務

▲ 3 天不滿意可退車退款！abc 好車網推出「安心購」服務
▲ 3 天不滿意可退車退款！abc 好車網推出「安心購」服務

2GameSome - 有車賞

2022-05-19 17:55:00

abc 好車網深知中古車交易痛點，推出結合車款價金代管與 3 天不滿意退車退款的「安心購」服務，正好解決支付不便與付款後不確定性的問題，將成為買賣中古車更加簡單支付與安心的媒介。

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車款價金代管 你 ok，再付款！

為求更周延保障消費者的權益，abc好車網首創「安心購」服務。這類似中古屋交易中，常見的「買賣價金履約保證」制度。買方可先到店賞車與賣方議定合約內容，再向abc好車網申請安心購服務，並可以彈性約定代管金額。買方可事先將車款交由 abc 好車網代管，當賣方將車輛產權移轉過戶並完成交車程序時，買方只需於 abc 好車網系統中操作同意撥款，即可完成付款(實際撥款日將於系統收到買方確認翌日起算四個工作天，撥款給賣方)，不僅解決支付不便性，又真正做到「買方 OK、再付款」。如果同意撥款後三天內，賣方違反履行買賣契約的條文約定時，買方可上abc好車網操作申訴程序，經 abc 好車網確認屬賣方責任時，確保買方取回交由 abc 好車網代管的車款。

不滿意可退車 建構買車「防火牆」

消費者可以將「安心購」服務，視為交易的「防火牆」，自交車翌日起，提供買方三天不滿意可退車的權益(買賣雙方需同時簽屬買賣契約與不滿意可退車約定事項)，除了約定事項上記載之不得退車條件外，例如：行駛里程超過 200 公里、車輛碰撞與毀損、隨車附件/零件/配件滅失或遭更換、利用車輛從事違法行為、將車輛設定擔保或質借…等。若買方不滿意車輛，三日內可於系統提出退車需求，並支付一萬五千元的鑑賞試乘手續費，以及過戶產生之相關費用，依約賣方須同意以原買賣契約上成交金額購回車輛，可說是將中古車交易安全做了全方位的保障。關於安心購服務相關資訊，請上 abc 好車網 www.abccar.com.tw 查詢。

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