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AMG 55 週年限定 "F1 Edition" ！M-AMG 首款性能油電車 GT 63 S E PERFORMANCE

▲ AMG 55 週年限定
▲ AMG 55 週年限定 "F1 Edition" ！M-AMG 首款性能油電車 GT 63 S E PERFORMANCE

2GameSome - 有車賞

2022-05-19 17:55:00

Mercedes-AMG 推出 E PERFORMANCE 高性能油電混合車款，技術轉移自 Formula 1™，結合 AMG 總部 Affalterbach 造車工藝，以 AMG 獨立開發的高性能電池與永磁同步電動馬達，創造出高效動態表現。代表 AMG 電動化的首款油電混合車型 GT 63 S E PERFORMANCE，在品牌 55週年之際推出，延續 "Edition 55" 的搶訂收藏風潮，GT 63 S E PERFORMANCE 推出 "F1 Edition" 套件，融入 Formula 1™ 賽道元素，自2022年七月生產起供應，全球限量200台，更多詳情請洽全台各 AMG Performance Center 旗艦中心。

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Mercedes-AMG 首款高性能油電混合 GT 63 S E PERFORMANCE

得益於來自 Formula 1™ 的技術轉移，Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE 在 AMG 調校下綜效馬力達到 843 hp，扭力更來到 1,470 Nm，締造 0-100km/h 僅需 2.9 秒的成績；這功歸於 AMG 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎及置於後軸的150kW 永磁同步電動馬達和高性能電池佈局，同時具備優異的重量分配與 Formula 1™ 的技術奧援。

GT 63 S E PERFORMANCE "F1 Edition"  週年賽道紀念版

Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE 專屬的 AMG 55 週年限定 "F1 Edition" 套件，外觀以專屬於 "F1 Edition" 的MANUFAKTUR限定車色 – 層峰灰與同為 "F1 Edition" 限定的 AMG Logo 車側飾條作為身分識別，並在其之上以 Mercedes-AMG FIA F1 Medical Car™ 環車紅色飾條與 21 吋五幅雙肋式黑色消光輪圈與紅色邊框作為賽道的正統標誌。

外觀上整合了在風洞實驗室中開發的 AMG 空力套件，前下包圍，有著更為霸氣的前分流器以及進氣口與前輪拱上的附加導流板元件，高光澤黑色固定式後尾翼與後裙襬中更優化的擴散器及尾翼側面出風口上的導流板件；而 AMG 夜色套件、AMG 夜色套件 II  在 "F1 Edition" 的加持下，不論是高光澤黑色的前葉子板、車外後視鏡、肩線飾條和窗框飾條，亦或是黑色鍍鉻的排氣尾飾管和深色隔熱玻璃​，搭配獨特的​ AMG 黑色鍍鉻水箱護罩、行李箱蓋上徽飾及 “AMG”字樣的鍍鉻油箱蓋，彰顯更熱血的賽道風格。進入車室內裝，在 AMG 亮面碳纖維飾板及腳踏墊皆印上「F1 E PERFORMANCE」的飾徽及附有紅色縫線的 AMG 高性能平底跑車方向盤等熱血賽道元素，同時隨車附上印有「F1 E PERFORMANCE」飾徽的 AMG 室內專屬車罩。

附件一：Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE 動力規格

引擎

排氣量(c.c)

最大馬力 (hp)

最大扭力  (Nm)

加速性0~100km/h (sec)

變速箱

4.0升 V8雙渦輪增壓引擎|永磁同步電動馬達

3,982

639 (+204)

900 (+300)

2.9

AMG SPEEDSHIFT MCT

九速跑車變速箱

※詳情請洽AMG Performance Center 旗艦中心

附件二：Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE "F1 Edition" 週年賽道紀念版

 

外觀

內裝

選配售價

"F1 Edition"

套件

  • Edition F1 限定特殊漆-層峰灰(956U)
  • AMG空力套件 (B26)
  • AMG夜色套件 (P60)
  • AMG夜色套件II (PAZ)
  • 21 吋AMG 輪圈 (RWL)
  • 雙側AMG Logo 投射燈 (588)
  • Edition F1 限定AMG Logo 車側飾條
  • 豪華Nappa真皮–黑色(附紅色縫線) (500A)
  • AMG高性能平底跑車方向盤(Nappa真皮/DINAMICA包覆)(附紅色縫線) (L6K)
  • AMG高性能賽車座椅 (555)
  • AMG亮面碳纖維飾板(含F1 E Performance飾徽) (H69)
  • Edition F1 限定AMG 腳踏墊(含F1 E Performance飾徽) (U66)
  • 紅色安全帶 (Y05)
  • AMG 字樣門檻飾板附照明 (U45)

NT$69.2 (2022年7月生產)

※詳情請洽AMG Performance Center 旗艦中心

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